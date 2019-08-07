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Falcao'nun hocasından son dakika transfer açıklaması

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Falcao için Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den açıklama geldi. Falcao'yu sevdiğini belirten Jardim, golcü oyuncu için kararı yönetimin vereceğini söyledi.

07.08.2019 16:05
Falcao'nun hocasından son dakika transfer açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao hakkında ilk kez konuşan Jardim, önemli sözler kullandı. Falcao'nun kalmasını istediğini söyleyen Jardim, kararın yönetim ile oyuncu arasında olduğunu kaydetti.

''BEN KALMASINI İSTERİM AMA...''

Portekizli çalıştırıcı, ''Falcao kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Onu ne kadar sevdiğimi herkes biliyor. %200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda bizim en golcümüz. Ben onun kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile kulüp arasında gerçekleşiyor. Ben bu konuyu yönetime bıraktım.'' şeklinde konuştu.

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Leonardo Jardim, Galatasaray, Falcao, Spor

YORUMLAR (2)
UA: 2 sezon için 10 milyon hiç bir şey Falcao için . . . bundan önceki 2 sezon Galatasaray forvete Diagneye 16 milyon maaşlar ile birlikte Gomise ise 10 milyona yakın para harcadı maaşlar ile toplam 2 sezonun maliyeti 26 milyon euro şimdi falcao ya verilecek 10 milyon 2 sezon için çok evet abi anladık Birileri alğı oluşturmaya başlamış bile korkudan . . . .
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YERLİ MESSİ: LA OLUM BIRAK GELSİN BİRAZ DA BİZDE TOP KOŞTURSUN YETER DA SİZDE OYNADIĞI. COME TO GALATASARAY FALCAO :)
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