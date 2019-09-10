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Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao'nun sağlık kontrollerinde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı.

10.09.2019 13:55

Kasımpaşa maçında ilk kez G.Saray formasını giymeye hazırlanan Falcao'nun Monaco'da ilk 4 haftada oynamasına engel olan sakatlığından eser kalmadı. Kolombiyalı yüzde 100 hazır durumda.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

Galatasaray'ın yeni yıldızı Falcao'nun sağlık kontrolündeki detaylı analizde metabolik yaşının 22 çıkması doktorları bile şaşırttı. Golcü futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bazı veriler şöyle:

Vücut yağ oranı: DENGELi

İç organ yağlanması: DÜŞÜK

Hücre içi ve dışı sıvı miktarı: YETERLİ

Toplam su miktarı: İDEAL

Vücut kas dengesi: MÜKEMMEL

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Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı, doktorlar şaştı kaldı!

Galatasaray, Kasımpaşa, Falcao, Spor

YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN: Hz. Falcao efendimiz çok yaşa
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MUSTAFA GS: Çiğ et yer, kan içer. . . .
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ZUHAHAA: yav he he
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TEK VURUŞ USTASI FALCAO: Falcao''nun geçen sezon Monaco''daki performansı gayet iyiydi. Şampiyonlar Ligi öncesinde de Türk futbolu için de Falcao''nun Gelmesi Çok Çok iyi oldu. Gerçekleri Tarih yazar Tarihide GALATASARAY. Kudurun 7enevliler
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HAHAHA: A:SF:GDSf ulan adamlar monakodan kazık yedik der mi :D:D18 çıkarmamışlar iyi ki yaşını :D:D: hahahahha :D:D:D:D
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TUGO: Maça çıktığında belli olacak 22 mi 42 mi
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SİLVER: Kulübün anahtarını verdiler. Yakında peygamber de ilan edecekler az kaldı.
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ADINIZI YAZIN: e ozaman biz olelim
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PAŞA: emre de 40 yaşında biyolojik yaşı 27. fakat bu onun 27 yaşındaki gibi oynayacağı anlamına gelmiyor. falcao içinde aynı şey geçerli. biyolojik yaşının genç olması sadece eşlerinin işine yarar. biz futbol sevenlerin değil
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GRDYN: Mikemmel
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