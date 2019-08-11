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Falcao'nun parası forma satışından çıkarılacak

Galatasaray'ın yıllık 6,5 milyon euroyu bulan bir rakama anlaşması beklenen Falcao'nun ücretinin nereden karşılanacağı merak ediliyordu. Bu paranın 1,5 milyon eurosunun sponsor desteğiyle, geri kalan rakamın ise yıldız golcünün forma satışından gelmesi bekleniyor.

11.08.2019 12:48
Falcao'nun parası forma satışından çıkarılacak

Galatasaray'da artık Radamel Falcao transferi için geri sayıma geçilirken taraftarlar resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun 6.5 milyon euroyu bulan yıllık ücretinin 1.5 milyon eurosunu sponsor desteğiyle karşılarken, kalan bölümünü de forma satışından çıkarmaya hazırlanıyor.

HEDEF 500 BİN FORMA SATIŞI

Fanatik'te yer alan habere göre; Rekor sayıda satış rakamlarına ulaşmayı planlayan yönetimin hedefinde 500 bin forma var. Taraftarlar daha şimdiden yeni sezon formaları alarak arkasına 9 numara ve Falcao ismini yazdırmaya başladı bile. Ayrıca hem Galatasaray camiasının önde gelen isimleri hem de birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından on binlerce hediye formanın sözünü şimdiden vermiş durumda.

FORMA SATIŞINDAN 1 YILLIK ÜCRETİ ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni sezon formaları 250 TL'ye satılıyor. Çeşitli gider kalemleri düşüldüğünde, kulübün bir formadan elde ettiği gelir ortalama 70-75 TL civarında oluyor. Bu da 500 bin forma satılması halinde 35 milyon TL, yani 6 milyon euroya yakın bir gelir elde edilmesi demek. Böylece Falcao'nun hem yıllık maaşı hem de kontratına eklenecek başarı bonusları, sadece forma satışıyla karşılanabiliyor.

İşte bu nedenle yönetim, camiadaki havayı en üst düzeyde tutabilmek adına görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

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Falcao'nun parası forma satışından çıkarılacak

Spor

YORUMLAR (12)
GS: ihtiyaç sahibi insana 5 tl yardım etse idin daha iyi idi
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YASİN ÖZ: biz ülke futbolu olarak bitmişiz. . ülkeyi yönetenler asgari ücretten vergi alırlarken futbolculardan bir kuruş vergi almazlarsa böyle batar kulupler beter olsun türk kulüpleri. . yöneticilerin karun kadar zengin oldugu bu klüpler batmaya mahkumdur. . falcao eger avrupada başarılı olunamadıgı tatirde nolucakki gs zaten herseney şampiyon oluyor. . falcao umarım avrupada iş yapsın. .
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GERCEKCİ: Bu adama bukadar para verilirmi diyenlere. (evet verilir) cünkü bu adamin klasini bütün dünya biliyor.
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KEMAL: Enayi gs ??????????
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SALÇAO KESO: başakşehirin elenmesi ile gelecek para kurtarır boş verin forma almayı zaten millette para yok.
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VATANDAŞ: paraya yazık alt yapıdan ne falcaolar cıkar
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ULTRAV: geldi mi yaşlı keçi
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PAŞAAA: Bu ülkenin parasına yazık ülkede o kadar fakir fukara var. Biz hala bu fahiş paraya böyle harman savunuyoruz. yazıktır günahtır. Ne diyelim Allah bize yardım etsin.
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FANATİK GSLİ: 100bin satamaz
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RADAMEL FALCAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO: rademel falcaooooooooooooooooooooooooooooooo
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