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Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ve bu imza karşılığında 15 milyon euroluk maaşı garanti altına alan Radamel Falcao için sürpriz bir iddia Arjantin basınının önemli kalelerinden Don Balon Gazetesi'nden geldi.

27.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:12

Sezon başında 'a büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao için yeni bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

'in önemli gazetelerinden Don Balon "Bomba! River, Falcao'yu hep istedi ve Falcao, Ocak'ta eve dönebilir" manşetini attı.

"FALCAO AYRILIĞA SICAK BAKIYOR"

Haberin içeriğinde "Falcao'nun şu ana kadar sadece iki gol atması kabul edilemez bir durum, Kolombiyalı yıldız için İstanbul macerası kabusa dönüşmek üzere. Bu yüzden hem Galatasaray hem Falcao ayrılığa sıcak bakıyor." ifadelerine yer verildi.

Kolombiyali yıldızın, sarı kırmızılılardaki sözleşmesi 2022'de sona erecek.

Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi

Radamel Falcao, Galatasaray, Arjantin, Falcao, Spor


HABER YORUMLARI (9)
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: Su ve kolonya getirin bana
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FENERLİBAHÇELİ34: Bu işte başından beri bir acayiplik vardı zaten. Tarihin en garip transferi oldu sanırım. İleride şöyle diyecekler; Omuzlarda geldi. . ve gitti. . . Niye geldi niye gidiyor?
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GABALI BURK: Zorluda planlananlar bir bir uygulanıyor
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GALA1905: insallah dogrudur.
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GFB: FALZAO DUR NEREYE 6 ORANDAN GOL KRALI OLUR DEDİK SANA :)))) YATAN KRAL
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SAZAN SARMALI 0101...: SAZAN GFB SEN FALCAO DAN DAHA AZ PARAYA İMZA ATAN ALPER İ GÖNDEREMİYORSUNUZ FALCAO NİYE GİTSİNKİ... BU PARAYI NERDE BULUR.
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HASAN: Balon haber adam 15 milyonu garantilemis oynasada oynamasada alacak bu parayi verecek baska salak yokki
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HORKALI BİYAZİ: Sanki Tarık çamdalın haberine yorum yapıyorsun.seni doğururken beyin aktarımı gerçekleşmemiş galiba.
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FUTBOLYEDİ: Deli mi la adam yattığı yerden 15 milyon euro kazanacak, bu paranın yarısına 180 dakika koşup çabalayacak milyonlarca topcu varken ne diye uğraşsın aga adam, yan gel yat paraları kap
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