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Falcao'nun yeni evi olay oldu! Eşi paylaştı

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Falcao'nun yeni evi ortaya çıktı.

10.10.2019 10:56

Sarı kırmızılı ekibin sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Falcao'nun transferi büyük ses getirmişti. Kolombiyalı oyuncu bonuslarla yıllık 7 milyon euro kazanırken, alacağı maaş ise tartışmalara neden olmuştu.

5 MAÇTA 1 GOL ATTI

Golcü oyuncu transferi sonrasında ise beklentilerin biraz uzağında kalmıştı. Falcao, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 5 resmi maçta sadece 1 gol atabildi. Kolombiyalı yıldız sakatlığından dolayı son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

EŞİ YENİ EVİ PAYLAŞTI

Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte İstanbul'da yaşayacakları ev için bir süredir arayışlarını sürdüren Kolombiyalı yıldız aradığı evi buldu. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

İşte Lorelei Taron'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar;

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Falcao'nun yeni evi olay oldu! Eşi paylaştı

Instagram, Falcao, Spor

YORUMLAR(18)
YAZIK:Ne Olayı oldu :) Falcao zaten daha gelmeden, Ülkemizde basın, Gs taraftarı ve Yönetim Bu transfer olucak başka çare yok havasına girmiş ve tüm ipleri Falcao vermişti ki zaten. Adamda 35 yaşında 3 Senelik 7 milyon garanti paradan imzayı attırıp hayatını garantiye aldı zaten. Bunun haricinde tüm istekleri hava da civa zaten. Falcao nun Gsye yıllık Maliyeti 10 Milyon Eur. Geldiğinden beri 10 dan fazla resmi maça çıktı ama sonuç ? Fb Van porsiden zamanında bir kazık yemişti, Gs daha da büyüğünü yedi
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BLADE:Eger bu Spor kluplerinin yoneticilerinde hocalarinda klup uyelerinde futbolcularda , Allah korkusu olsa vicdan namus olsa trilyonlarca parayi fakir fukara yetim oksuz muhtac hasta insanlara yardim icin kullanir hastananeler fabrikalar as evleri okullar acarlardi. nice köyler var ki yolu izi olmayan nice insanlar var ki ilac alamayan nice babalar analar var ki cocuklarina ekmek goturemeyen yaziklar olsun bu duzene ve buna uyanlara Allahin huzuruna nasil cikacaksiniz acaba insanliga zerre faydasi olmayan bu insanlara topculara popculara bu paralari yatiranlara
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MMMMMM:acaba bahcesinde yaban mantari varmidir gelip toplasak aksam yemegine
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ÇEKEMEYEN ÇATLASIN:her şeyi olay oldu diye yazan sizsiniz. olay olduğu falan yok rahat olun! ayrıca GALATASARAY''da iç karışıklık yok haberiniz olsun,
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YA ÇEKERSEM:AVUKAT ÇEKEMEYEN ÇATLASIN BABANI BÖYLE SAVUNMADIN BEE
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GKN:evin bahçesi mi o?
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KSK Lİ MESUT:YANİ MALCAO DEMİŞKİ... BEN VAR İSTANBULU ÇOK SEVMEK. BEN VAR 6SARAYI ÇOK SEVMEK. 34 YAŞINDA BANA ÇOK PARA VERMEK. EN BÜYÜK 6SARAY... :) :) :)
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ECİVİCİVOKKEY:fenerbahçenin van persie de yaptığı hatayı galatasaray falcao da yaptı. Bizim kulüpler akıllanmaz, zaten borç batağındasın yazık değilmi şu paralara , adam olmaz bunlar
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AEN:Len daha 7 hafta oldu dur bakalım ne kadar peşin hükümlü insanlarsınız ya.
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EMOXX:krala yakışır
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