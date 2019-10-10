Falcao'nun yeni evi olay oldu! Eşi paylaştı

Sarı kırmızılı ekibin sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncu Falcao'nun transferi büyük ses getirmişti. Kolombiyalı oyuncu bonuslarla yıllık 7 milyon euro kazanırken, alacağı maaş ise tartışmalara neden olmuştu.

5 MAÇTA 1 GOL ATTI

Golcü oyuncu transferi sonrasında ise beklentilerin biraz uzağında kalmıştı. Falcao, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 5 resmi maçta sadece 1 gol atabildi. Kolombiyalı yıldız sakatlığından dolayı son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

EŞİ YENİ EVİ PAYLAŞTI

Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte İstanbul'da yaşayacakları ev için bir süredir arayışlarını sürdüren Kolombiyalı yıldız aradığı evi buldu. Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı.

İşte Lorelei Taron'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar;