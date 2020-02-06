Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı

Galatasaray 'ın deplasmanda 3-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün bugünkü tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

SARACCHI'NİN DE TEDAVİSİ BİTTİ

Açıklamada sakatlığı bulunan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı açıklandı.