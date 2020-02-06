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Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Radamel Falcao'nun fizyoterapistler eşliğinde saha koşularına başladığı belirtildi.

06.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:20

'ın deplasmanda 3-0 kazandığı İttifak Holding maçında sakatlanan Radamel Falcao çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün bugünkü tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

SARACCHI'NİN DE TEDAVİSİ BİTTİ

Açıklamada sakatlığı bulunan bir başka isim Marcelo Saracchi'nin ise tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptığı açıklandı.

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Falcao, sahada koşu çalışmalarına başladı

İttifak Holding, Radamel Falcao, Galatasaray, Konyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (8)
ADINIZI YAZIN:Sorun belhanda, falcao, nagatomo değil, fatih efendi artık emekli olup kendine bir kebapçı açmalı.
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MEMET33:BEN NE KADAR HAKLI OLSAMDA VALLA SENDE HAKLISIN.
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ADINIZI YAZIN:bu ne 2 geri bir ileri sakat
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MEMET33:5 HAFTADA 1 MAÇ OYNAYIP VE SONRA 60-70 DAKİKALAR ARASINDA 20 METRE DEPAR ATINCA SAKATLANAN ADAMI MİLYONLARCA EURO TRANSFER PARASI VEREREK ALAN ADAMIN FUTBOL BİLGİSİNİN TAAAAAA. . . AKLINI ÖPEYİM. DARBE ALARAK SAKATLANSA ANLAYACAĞIMDA, ADAM KOŞTU DİYE 3 HAFTA SAKATLANIYOR YAHU. BİZDE ÇIKMIŞIZ VEDAT MURİÇ GOLCÜMÜ DİYORUZ. FALCAONUN YANINDA HEMDE METİN OKTAY KALIR MURİÇ. DOĞRUYA DOĞRU. FATİH HOCA BIRAKMALI ARTIK, MAALESEF BEYNİ İLE KASLARI SEKRONİZE ÇALIŞMAZ OLMUŞ. . .
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OBRAKADABRAAAA :D:yahu memet senin bunları diyeceğin hayatta aklıma gelmezdi :D aferin ama gerçeği er geç anlamışsın keyfim yerine geldi şimdi akşam akşam :D bu faziaaa dediğiniz adam vedatın anca kramponlarını taşır :D zamanında van persieyle çok dalga geçtiniz Alllahın sopası yok işte
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KARGİLL:sezon bitti adamın birtane kendi çabasıyla attığı gol yok be ya penaltı ya birilerine çarparak böyle garip bi durumda var
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ÇAÇAÇA:ya olum :))) müzmin sakat hahahaha
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HÜSEYİN:BU HANGİ ARA SAKATLANDI DA TEKRAR İYLEŞTİ
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