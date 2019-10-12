Haberler » Gündem » Falcao salt bae yaptı! Falcao ve Nusret bir araya geldi

Falcao salt bae yaptı! Falcao ve Nusret bir araya geldi

Falcao salt bae yaptı! Falcao ve Nusret bir araya geldiFalcao salt bae yaptı. Galatasaraylı futbolcu fenomen kasap Nusret'in restoranına gitti. "salt bae" hareketi yapan Falcao, daha sonra Nusret'in elinden et yedi. Falcao o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Falcao'nun salt bae yaptığı anlar.

12.10.2019 11:57

Dünyaca ünlü futbolcu Falcao fenomen kasap Nusret'in restoranına gitti. salt bae hareketi yapan Falcao, Nusret'in bıçakla uzattığı eti yedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Falcao'ya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

FALCAO SALT BAE YAPTI!

Fenomen kasap Nusret'in lokantasına giden Falcao, birçok ünlü gibi salt bae'den nasibini aldı. salt bae hareketi yapan ve Nusret'in elinden et yiyen Falcao eğlenceli anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

"AFİYET OLSUN"

Falcao'nun paylaşımına yorum yazan Galatasaraylı futbolcu Ryan Baben "Afiyet olsun" dedi. Takipçilerden ise "Yarasın", "Seni gol at diye aldık gez diye değil" ve "Sen et ye biz gol yiyelim" gibi yorumlar geldi.

Falcao salt bae yaptı! Falcao ve Nusret bir araya geldi

Nusret Gökçe, Falcao, Gündem, Magazin, Spor, Güncel

YORUMLAR(1)
ADINIZI YAZIN:türkiye bunlar için cennet valla
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Gündem Haberleri
10:39 Reyting sonuçları 11 Ekim Cuma: Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen! Reytinglere Türkiye- Arnavutluk maçı damga vurdu
10:21 26. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu! 26. Dönem POMEM alımı ne zaman?
10:02 Herhangi nasıl yazılır? TDK herhangi ayrı mı, bitişik mi yazılır?
09:51 Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 12 Ekim Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
09:37 Her Yerde Sen 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen 17. bölüm
08:41 Hercai 17. bölüm fragmanı yayımlandı! Hercai 16. son bölüm
23:59 Günlük burç yorumları 12 Ekim 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
12.10.2019 12:52:35