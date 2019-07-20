Falcao transferi için eşi Taron'a mesaj yağmuru!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, transfer teklifleri aldığını doğruladı. Galatasaray'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Kolombiyalı yıldız, ülke basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında çıkan haberleri değerlendiren 33 yaşındaki golcü, "Çıkan haberleri duydum ve bazı kulüplerin bana olan ilgisini biliyorum. Bazı yakınlaşmalar oldu ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Monaco ile bir yıl daha sözleşmem var. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu dikkatli bir şekilde ele alınması gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

KIZLARIN EĞİTİMİNİ ÖNEMSİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Falcao,Kolombiya'da oynama ihtimali hakkında ise, "Herkes benim Millonarios'ta oynama hayalim olduğunu biliyor ancak bir süre daha Avrupa'da kariyerime devam edebileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.Vereceği kararda aile faktörünü de göz önünde bulunduracağını söyleyen tecrübeli golcü "Kızlarımızın nerede eğitim alacaklarına eşimle birlikte karar vermeliyim' ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu gelişme sonrası Falcao'nun eşi Lorelei Taron'u mesaj yağmuruna tuttu.

'YENGE COME TO G.SARAY' MESAJI

Taraftarlar, Arjantinli şarkıcı olan Taron'un sosyal medya hesabında yer alanson fotoğrafının altına 'Yenge Come to G.Saray' ifadelerini kullanan binlerce mesaj attı. Taron'un bu mesajların bazılarını beğendiği de görüldü.Kariyerine River Plate takımında başlayan Falcao, Porto, A.Madrid, Monaco, Manchester Utd ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. 33'lük yıldızın Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. G. Saray Falcao'ya 7 milyon euro yıllık ücret verecek. Bu rakamın yarısını sponsor firma karşılayacak.

PORTO'NUN İLGİSİ YOK

FALCAO ile Porto'nun da ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Portekiz basınında yer haberlere göre; Porto'nun böyle bir ilgisinin olmadığı belirtildi. La Liga ekiplerinden Espanyol'un da, Real Betis'e satmaya hazırlandıkları golcüleri Borja Iglesias'ın yerine Falcao'yu düşündükleri kaydedildi. İspanyol ekibinin, Iglesias'ı 28 milyon euro bedelle Betis'e göndereceği ve Kolombiyalı yıldız için de teklifte bulunduğu ifade edildi.