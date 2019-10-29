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Falcao transferi için olay iddia: Sakat olduğu biliniyordu

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası transfer ettiği yıldız oyuncu Falcao için şok bir iddia gündeme geldi. Kolombiyalı golcünün transfer edilmeden önce yapılan kontrollerde tendonunda çökme belirlendi ve buna rağmen transfer yapıldı.

29.10.2019 10:50

Fatih Terim'in 7 milyon euro maaşı olan Kolombiyalı yıldızla ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere sohbet sırasında "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı.

TRANSFER BİTMEDEN UYARDI

Takvim'in haberine göre; Fakat asıl bomba patladı.Yener İnce'nin Falcao'nun sakatlık problemini transfer öncesinde tespit ettiği ortaya çıktı. İnce hem Monaco kulübünden gelen sonuçlarda hem de İstanbul'da yapılan sağlık taramalarında Falcao'nun tendonunda çökme belirledi.

- Yıllık 7 milyondan 3 sezonluk 21 euroluk sözleşme imzaladı.

- Geldiği günden beri 4 maç oynadı, 1 gol attı.

- "Sakatım" diyerek idmanlara dahi çıkmadı.

- Terim "Müsait olunca oynatacağız" açıklamasını yaptı.

- Kulüp doktoru "Tedavisi tamamlandı ama oynamıyor" diye patladı

- Doktor tepkiler üzerine kendi açıklamasını yalanladı.

- Ortaya bomba bir iddia atıldı: Falcao sakat olduğu bilinerek alındı.

ADETA BİLE BİLE LADES OLDU!

İnce'nin teknik heyet ve yönetime "Bu sakatlık başımızı ağrıtabilir" ifadesini kullandığı da öğrenildi. Ama doktorun bu şok ifadesine rağmen büyük taraftar baskısı nedeniyle Falcao'nun transferi gerçekleşti.

BEKLENEN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray kulübü Falcao'nun sakatlığıya ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kolombiyalı yıldızın 'aşil tendinopatisi' teşhisi ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

"ÖZÜR DİLERİM GİTMİYORUZ!"

Falcao'nun eşi Lorolei Toron, bir taraftarın "Evinize dönün" yorumuna, "Özür dilerim ama G.Saray bizim evimiz. Burada savaşacağız" yanıtını verdi.

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Falcao transferi için olay iddia: Sakat olduğu biliniyordu

Fatih Terim, Galatasaray, Falcao, Spor


YORUMLAR (11)
KENAN:Falcao şov devam ediyor bununla beraber fotoğraf çektiren biri vardı odamı sakat ortalarda yok gülmeye devam
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...:Mal gibi haber yapmayı nezaman bırakacaksınız?Taktınız bi falcao ya. . Birader adam sakatlandı bikaç hafta yok hem size ne be. . Siz mi veriyosunuz parayı?Adam geldiği günden beri bi bok bulup duruyosunuz zaten. . Kardeşim gazetecilik mesleği yanlı olamaz gazeteci objektif olmalı yoksa böyle salak salak haberler yaparsınız. . Sizi gazeteci yapan okuldaki hocalarınıza sizin haber yapmanızı sağlayan patronlara kızıyorum ben!!!
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MEMET33:FATİH HOCA BU KULÜBÜ HEM SPORTİF HEMDE EKONOMİK OLARAK BİTİRDİ VE GEÇMİŞ BAŞARILARINIDA BÖYLECE NÖTİRİZE ETMİŞ OLDU.
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3 0
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FENERLİBAHÇELİ34:Artık futbolcuların sağlık durumu ile ilgili tüm veriler internette var. Sakatlıkları geçirdiği ameliyatlar vs. . Hiç mi bakmadılar, araştırmadılar. Eğer bilerek aldılarsa bir rezalet, araştırmadılarsa ayrı rezalet. Cevap versin bakalım meşhur taklacı amca?
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2 1
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MEMET33:TRAMER KAYDI VAR DİYORSUN YANİ. OLABİLİR. SUÇ TAMAMEN HOCANINDIR ÇÜNKİ F. TERİM BU KULÜBÜN EN ÜSTÜNDE ŞU AN. BAŞKANIN BİLE SÖZÜ ONDAN SONRA GELİR.
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4 0
CİMBOM 4 YILDIZ 1 UEDA 1 SUPER CUP:Kaplan ın dönüşü muhte olacak bknz fb maçı altya attığı pardon köşeye astığı gol
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1 3
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FENERLİ:ey galatasaraylılar, siz ki falkaoyu bırak belhanda heryerinizi sövdüğünde içinize sindiren takımsınız, falkaoyuda içinize sindirirsiniz. :D karınlarınız zaten geniş. annenize sövüyor belhanda yarabbi şükür diyorsunuz. :d eh işte keser döner sap doner sonra girer. . :D geçmiş olsun.
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YEMEYİZ:Dünya yıldızı adam robot değil sakatlanabilir yav he he der geçerizz
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1 2
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UEFALI:He he yedik sakattı
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TERİM:bu ne behriz bu ne lahana tursusu, hem diyorsunuzki dr transferdeden önce sakat oldugunu söyledi ona ragmen Transfer edildi Hemde dr oynayabilir falcao skat degil sadece oynamak istemiyor diye aciklama yapti yaziyorsunuz hangi aciklama Dogru bizlerede de aciklarsaniz seviniriz…. .
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