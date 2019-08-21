Haberler» Spor» Haber

Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor

Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılan Falcao transferi için müthiş bir iddia geldi. Menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kolombiyalı golcüyü istemediği belirtildi.

21.08.2019 12:20
Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor

Transfer dönemi boyunca Falcao transferiyle uğraşan ve transferi kısa sürede açıklaması beklenen Galatasaray yönetimine İspanya'dan ilginç bir tepki geldi.

"FATİH TERİM FALCAO'YU İSTEMİYOR"

Falcao'nun maliyetini, yaşını ve son performansını değerlendiren menajer Bayram Tutumlu, Başkan Mustafa Cengiz'e çağrıda bulunurken, ünlü menajer sosyal medya hesabından "Fatih Terim'i günahım kadar sevmem, ama hoca Falcao'yu istemiyor, ben de aynı görüşteyim. Başkan Falcao bitmiş bir adam sana seçim kazandırmaz, sırf seçimleri kazanmak için Galatasaray'ı böyle 25 milyonluk yükün altına sokma" ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı camiaya açık bir mesaj gönderdi.

"FALCAO YERİNE, MARIANO'YU AL"

İspanya'da Sevilla kulübüyle içli dışlı olan ve Monchi ile birçok transferin (Son olarak Cengiz Ünder ve Fernando) altına imza atan Bayram Tutumlu, Galatasaray'a Mariano Diaz'ı işaret ederken, tecrübeli menajerin yıldız futbolcu için "Real Madrid Mariano'yu satıyor, gel bu parayı onu al, paran yetmezse senelere böleriz. Oyuncu daha çok genç, Fatih Terim de oynatır ödediğinden fazla paraya satarsın" önerisi ise bir hayli dikkat çekti.

20 yıllık peruğunu çıkarıp sosyal medyayı sallayan Suat Kaya konuştu: İlk ben yaptım20 yıllık peruğunu çıkarıp sosyal medyayı sallayan Suat Kaya konuştu: İlk ben yaptım

Slimani, MonacoSlimani, Monaco'ya transfer oldu! Ortalık karıştı

GalatasarayGalatasaray'da Mehmet Topal transferine onay çıktı!

FalcaoFalcao'nun Galatasaray'dan kazanacağı rakam ortaya çıktı!

RonaldoRonaldo'nun sevgilisi iç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti

Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor

Bayram Tutumlu, Galatasaray, Fatih Terim, Falcao, Spor

YORUMLAR (11)
BABOLİ: kim bu tulumlu ameke
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAPS: Falcao transferin bitmesine saatler kalmış sen 6 ay sonra ortaya çık bize Real li marıano yu Öner 6 ay önce neredeydin bu haber tamamen yalan ve düzenbaz bir haberdir sırf Galatasaray''ı karıştırmak için
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
OBJEKTİF: bence bu oluşan kamu oyu baskısını kırmak için uydurulan martaval dan öteye bir şey değil
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
İYİ OLUR: adam haklı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
GERCEKCİ: Dogruysa hoca derhal ISTIFA et.
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
GS Lİ: ADI ÜSTÜNDE İDDİA. SON GÜNE KADAR BEKLENİR. GELİRSE GELİR OYNAR, GELMEZSE YOLU AÇIK OLSUN. GALATASARAY KİŞİLERDEN ÜSTÜNDÜRİ
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
DODO: sende zerre kadar akıl yok
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
...: alamadık demiyolarda terim istemiyo diyolar :)
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
BONSERVİSİ ELİNDE: babafingoyu da alın
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
HAHAHA: alamıcaklar kesın sımdıden yer yapıyorlar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
13:18   Sivasspor kalecisi Samassa: "Korktuğum anlar oldu"
13:18   Karşıyaka potada yıldızlar topluluğu
13:17   Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak
13:14   Öne Çıkanlar: Olympique Lyonnais 6-0 Angers SCO
13:14   Mason Dağı 'Özel' İlk Chelsea Hedefine Düşünüyor
13:14   İnanılmaz Hedefler: Alberto Gilardino Vs Palermo
13:14   Carlos Manucci'nin Önünde Universiatrio Treni