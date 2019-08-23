Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi

Galatasaray'ın uzun bir süredir bitmesi için uğraş verdiği Radamel Falcao transferi, yaşanan son gelişmelerin ardından adeta yılan hikayesine dönmüştü. Konuyla ilgili Fransa ve Kolombiya basınından gelen son haberler ise dünyaca ünlü futbolcunun sarı kırmızılı ekibe gitmesine bir türlü onay vermeyen Monaco kulübüyle ciddi bir gerilim yaşadığı yönünde.

"KONTRA SAYGI DUYMAK ZORUNDA" SÖZLERİ KIZDIRDI

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Falcao-Petrov hattı geriliyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov'un iki gün evvel basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarf ettiği "Falcao, kontratına saygı duymak zorunda" şeklindeki sözünün 33 yaşındaki golcü oyuncuyu sinirlendirdiğini yazdı.

Haberde Kolombiyalı santrforun bu gelişme üzerine hem Monaco yönetimi hem de hocası Leonardo Jardim'e takımdan ayrılma isteğini bir kez daha ilettiği ifade edildi.

GALATASARAY'A TRANSFERİNE İZİN BELGESİ ALDI

Marca gazetesinin Kolombiya edisyonu da söz konusu transferle ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir başka iddia ortaya attı. Gazete, Falcao'nun elinde Monaco kulübünün Galatasaray'a gitmesine izin veren bir belge bulunduğunu öne sürerken yıldız futbolcu ve yakınlarının bu kozu kullanmadan sorunun çözülmesini istediğini ifade etti.

İSPANYA'DAN ŞOK İDDİA: FALCAO İÇİN VALENCIA DEVREDE

AS gazetesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberinde Rodrigo Moreno'yu Atletico Madrid'e göndermesi beklenen Valencia'nın golcü oyuncudan doğacak boşluğu Kolombiyalı santrforla doldurmak için kolları sıvadığını yazdı.

Haberde menajeri Jorge Mondes tarafından daha önce de Valencia'ya teklif edilen yıldız ismin Galatasaray'la yürüttüğü görüşmelerin çıkmaza girdiği ifade edildi.

FALCAO'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Falcao, Instagram'dan son yaptığı paylaşımda sarı ve kırmızı bayrakları kullanmış ve Galatasaray'a gitmek istediğini bir kez daha açık şekilde göstermişti.