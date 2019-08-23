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Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi

Galatasaray'ın Falcao transferi yılan hikayesine döndü. Fransız basını, Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gitmek için Monaco Kulübü'nden aldığı izin belgesi olduğunu belirtti. İspanyol basını ise, Falcao ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiği ve Valencia'nın transfer için devrede olduğunu açıkladı.

23.08.2019 14:25
Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi

Galatasaray'ın uzun bir süredir bitmesi için uğraş verdiği Radamel Falcao transferi, yaşanan son gelişmelerin ardından adeta yılan hikayesine dönmüştü. Konuyla ilgili Fransa ve Kolombiya basınından gelen son haberler ise dünyaca ünlü futbolcunun sarı kırmızılı ekibe gitmesine bir türlü onay vermeyen Monaco kulübüyle ciddi bir gerilim yaşadığı yönünde.

"KONTRA SAYGI DUYMAK ZORUNDA" SÖZLERİ KIZDIRDI

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Falcao-Petrov hattı geriliyor" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov'un iki gün evvel basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarf ettiği "Falcao, kontratına saygı duymak zorunda" şeklindeki sözünün 33 yaşındaki golcü oyuncuyu sinirlendirdiğini yazdı.

Haberde Kolombiyalı santrforun bu gelişme üzerine hem Monaco yönetimi hem de hocası Leonardo Jardim'e takımdan ayrılma isteğini bir kez daha ilettiği ifade edildi.

GALATASARAY'A TRANSFERİNE İZİN BELGESİ ALDI

Marca gazetesinin Kolombiya edisyonu da söz konusu transferle ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir başka iddia ortaya attı. Gazete, Falcao'nun elinde Monaco kulübünün Galatasaray'a gitmesine izin veren bir belge bulunduğunu öne sürerken yıldız futbolcu ve yakınlarının bu kozu kullanmadan sorunun çözülmesini istediğini ifade etti.

İSPANYA'DAN ŞOK İDDİA: FALCAO İÇİN VALENCIA DEVREDE

AS gazetesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberinde Rodrigo Moreno'yu Atletico Madrid'e göndermesi beklenen Valencia'nın golcü oyuncudan doğacak boşluğu Kolombiyalı santrforla doldurmak için kolları sıvadığını yazdı.

Haberde menajeri Jorge Mondes tarafından daha önce de Valencia'ya teklif edilen yıldız ismin Galatasaray'la yürüttüğü görüşmelerin çıkmaza girdiği ifade edildi.

FALCAO'DAN GALATASARAY PAYLAŞIMI

Falcao, Instagram'dan son yaptığı paylaşımda sarı ve kırmızı bayrakları kullanmış ve Galatasaray'a gitmek istediğini bir kez daha açık şekilde göstermişti.

Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi

Galatasaray, Valencia, Falcao, Spor

YORUMLAR (14)
BJK: FENEVDEN RİCA ETSEK TE GS YE DE PARA TOPLIVERSEK DE SU FALCACOYU TRANSFER ETSEK
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BJK: BAKIN DAHA ÖNCEDE YAZDIM ZAMAN KALMADI ŞUNDAN BUNDAN BAHANELER UYDURACAKLAR ALAMADIK OCAKDA ŞUBATTA MARTTA ANLAYIN İŞTE GS TAKTİĞİ
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MEHMETOF: hala dangalaklar inaniyolar falkao gelecek diye emde 2 seneden beri yuh size yahu ben bir besiktasli olarak diyorum ki GALATA SARAY büyük takimdir bu kadar yalvarmaya deymes bu futbol eskiyalarina falkao da kimmis
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SAASAS: valencia da sarı kırmızı renkte hadi çık çıkabilirsen işin içinden
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ASLAN CİMBOM: O foto fena yaktı cimbomu yoksa çoktan gelirdi
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KSK Lİ MESUT: Falcao 6SARAY la dıssak geçiyo... şu 6SARAY da olmasa gülecek bişey yok arkadaş. neyse atlarlar şimdi bu yoruma da....
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9 17
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EZİKFB: Ağlayan ezik fener taraftarı 4 yıl sonra 3 penaltıyla ligin ilk haftası lider oldunuz. Kendi halinize agladiginizi kabul edip bizim başlarımızla güldügunuzu. Kabul ediyorsun tebrikler . Kendi takımına bakıp ağlayan tv tv para dilenen dilenci kulüp taraftarı acziyetinize hep birlikte ağlıyoruz gülmeyi geçtik. Senle durumu ezikfb taraftarı şampiyon olmayı unutup kume de kalma mücadelesi veren bir kulupsunuz nokta.
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7 8
BAFRALI: valencia galatasaraydan büyük klup sanki :D
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TARIK: tabiki gayseden iyi bak başarılarına orda lk 3 5 de olan burda şampi olur
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KARGİLL: koca galatasarayın düştüğü duruma bak yazık
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