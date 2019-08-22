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Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı

Galatasaray'ın kadrosuna katması beklenen Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer için yetki verdiği Ahmet Bulut, Falcao transferinde sorun olmadığını ancak Monaco'nun Falcao'nun yerini doldurduğu zaman oyuncunun sarı kırmızılı ekibe transferine onay vereceğini söyledi.

22.08.2019 13:53
Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı

Galatasaray'ın kendisiyle anlaşmaya vardığı ancak kulübü Monaco ile olan pürüzler nedeniyle resmi açıklamayı yapamadığı Radamel Falcao transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

"MONACO, FALCAO'NUN YERİNİ DOLDURMADAN TRANSFERE ONAY VERMEZ"

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı. Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'da bulunuyor.

"FALCAO TRANSFERİNDE SORUN YOK"

Ahmet Bulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Öte yandan Fransa Ligue 1'de oynadığı iki maçta puan alamayan Monaco bu karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteremedi. Falcao bu mücadelelerde yer almadı.

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Falcao transferinde sürpriz gelişme! Ahmet Bulut açıkladı

Galatasaray, Ahmet Bulut, Falcao, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR (8)
CİMBOMLU: Falcaodan başka bu yönetimin alternatif golcüsü yokmu? Yönetim bu enerjisini 10 numara transferine harcasaydı Gs Denizlispora yenilmezdi. Ndiaye, fernando gitti. Orta saha çöktü. Asıl sorun bu. Falcao bu takımı kurtaramaz.
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FULL ASLAN: Tabii ki falcao nun yerini kimse dolduramaz ama biraz da yeni aldıkları fenevli sümüklü Sülo ile ile idare etsinler
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ADINIZI YAZIN: ÜLKENİN GÜNDEMİ FALCAO OLDU ARTIK MİDEM BULANDI
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GS: Bence buda alan pato gibi olur bu transfer artık zor son dakika Gine ona teşekkür buna teşekkür diagnele devam
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PAŞA: ahmet bulut malı götürüyor gibi hissediyorum da hadi hayırlısı
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TAÇSIZ KRAL: Kimse kusura bakmasın da Ronaldo veya Messi mi alıyoruz ? Yine söylüyorum bir Galatarasaylı olarak bu transfer bize yarardan çok zarar vericek . Yılan hikayesine çevirdiniz, yeter yahu !
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YARGISIZ İNFAZ: sonuna kadar katılıyorum başka golcü mü kalmadı dünya da ? Gelsin gol atsın yeter illa falcao olacak diye bir kural yok. Diagne olmadı uyum sorunu yaşadı kendisi problemli ama Türkiye liginde bile kaç tane golcü var.
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FB: bu adamın başka resmini bulamadnız mı yaz günü
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