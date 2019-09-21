Falcao ve eşi Toran para basacak!

Galatasaray'a transferiyle olay olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, yılda kazanacağı en az 5 milyon Euroluk ücretiyle de gündem yaratmıştı.

Galatasaray taraftarının Falcao kadar ilgi gösterdiği bir diğer isim ise Arjantinli şarkıcı Lorelei Taron oldu.

Dünyaca ünlü futbolcunun üç çocuğunun annesi 31 yaşındaki yenge, İstanbul'a adım atar atmaz restoranlardan giyim markalarına kuaförlerden kozmetik markalarına kadar birçok firmanın yakın markajına girdi. Instagram'da 1 milyon takipçi sayısını aşan Lorelei Taron, kendisine gelen reklam içerikli paylaşım tekliflerine kayıtsız kalmadı.

Takvim'in haberine göre; Önceki gün imajını yenileyip saçlarına kaynak yaptıran güzel yenge, sosyal medyadan gittiği kuaförü paylaştı. Lorelei Taron'un eşi Radamel Falcao ile birlikte reklamlarda oynaması için teklif üzerine teklif alması da "Falcao Ailesi, para basacak" dedirtti.

YILLIK GELİRİ 5 MİLYON EURO

Yılda net 5 milyon euro kazanacak olan Radamel Falcao, sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle bu kazancını yıllık 7,5 milyon euroya çıkarabilir.