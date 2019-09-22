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Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik

Dünya şampiyonu Milli güreşçi Rıza Kayaalp "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı" sözlerine cevap verdi. Kayaalp, "Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik." dedi.

22.09.2019 11:42

Dünya Güreş Şampiyonası 130 kiloda altın madalya kazanan ve dördüncü kez dünya şampiyonu alan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kendisini havalimanında kimsenin karşılamamasıyla ilgili çıkan haberlere yanıt verdi. Rıza Kayaalp'i Falcao ile kıyaslayan sosyal medya kullancıları, "Falcao'yu 20 bin kişi karşılamıştı, onu kimse karşılamadı. Bu ayıp bize yeter." yorumlarında bulunmuştu.

"SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"

Milli güreşçi sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

"Havaalanında karşılanmam ile ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor. Beni sevdiklerim her zamanki gibi havaalanında karşılamaya devam ediyor. Kısacası söz konusu vatan ise gerisi teferruattır."

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik

Rıza Kayaalp, Falcao, Spor

YORUMLAR(24)
SNPER:Afrikanın açları,brezilyanın ayyaşları,avrupanın yaşlıları,iyi yoluyonuz bizim gibi .......helal size
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DENİZ:Bizde batı sevici çokda ondan malasef değerlerimizin kıymeti bilinmiyor gururumuzsun Rıza Kayaalp
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GURBETCİ:Buyuk bir ayip. Adam hakli.
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ADINIZI YAZIN,....:malesef ülkemiz insanlari yalak ve yagcilikla özenti icinde milli degerlerden uzak yapmacik sanal bir dünyada yasiyor yazili ve görsel medya yönlendirmesi ile gündemden gerceklerden uzaklastirilip ya partici yada futbol bagimlisi yapiliyor onlar icin futboldan baska bir spor yok
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7 MİLLET TEK DEVLET:Milli değerlere sahip çıkın Manevi değerlere sahip çıkın
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FENEVRASYONLU EZİK KUSLAR:NANNNi PöööRRSiLE KAC BiN EZiK KUSLAN KARSILAMAYA GiTTiNiZ??? FALCAOYU KISKANIP GS TAS ATMAK NiYE??? KAYAALP MiLLi GURURUMUZ TüM TüRK TAKIM TARAFTARLARIMIZIN VEDE YURTTASLARIMIZIN KARSILAMASI GEREKiRKEN SIRF FiTNE OLSUN GS SATASMAK NiYE
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YORUMCU:Ne söylesen haklısın aslan yürekli
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FATİH:yaziklar olsun bizlere daha
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KADİR ALTUNBAŞ:sana helal olsun koca yürekli adam
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ALİ:Rıza Kayaalp ne söylese haklı. Bizim gerçekte böyle değerli sporculara ihtiyacımız var.
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