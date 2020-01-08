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Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Almanya'da Eintracht Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Simon Falette, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a indi.

08.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:35Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Almanya'da Eintracht Frankfurt forması giyen savunma oyuncusu Simon Falette, ile transfer görüşmeleri için bugün 'a indi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanmaya başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda, takviyede ilk sıraya savunma hattını yazan sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette'yı İstanbul' getirdi. 27 yaşındaki Gineli savunmacı ile transfer görüşmelerini sürdürecek olan Fenerbahçe, detaylarda bir sorun çıkmaması halinde oyuncuyu sağlık kontrollerine alacak.

Son iki sezondur Frankfurt forması altında mücadele eden Falette, geçtiğimiz sezon 14 maçta görev aldı. Bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, Gine Milli Takımı'yla ise bu sezon 2'si hazırlık olmak üzere 4 maçta görev aldı. Falette, Afrika Uluslar Kupası'nda takımının tüm maçlarında 11'de başladı. - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Frankfurt, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA

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