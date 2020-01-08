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Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Simon Falette hamlesi sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi. Taraftarlar Sportif Direktör Comolli'yi sosyal medya istifaya davet etti.

08.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:18

Devre arası transferinde savunma bölgesine takviye yapmaya hazırlanan , Almanya'nın Eintracht takımında forma giyen Simon Falette'i 'a getirdi. Ancak Gineli oyuncunun İstanbul'a gelişi, sarı-lacivertli taraftarı memnun etmedi.

BU SEZON FRANKFURT'TA 1 MAÇTA OYNADI

Özellikle Frankfurt'ta bu sezon sadece 1 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçeli taraftarlar, başta Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimi transfer politikası üzerinden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada '#Comolliİstifa' etiketi ile sportif direktörün görevden alınması için yorumlar yaptı.

Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa

Fenerbahçe, Frankfurt, İstanbul, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (8)
HAKKI:nereden buluyorsun böyle döküntüleri comolli? hani kajer gelecekti
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POLAT:FENERESYON DİLENE DİLENE YUVARLANIYOR
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ALİ KOÇ SEN NE İŞE YARARSIN:ADI DUYULMAMIŞ KENDİNİ İSPATLAMAMIŞ, KİM VE NE OLDUĞU BİLİNMEYEN BİRİNİ TRANSFER ETMEKTENSE. KENDİ ALTYAPIDAKİ ÇOCUKLARIMIZI OYNATMAK DAHA AKILLICA OLMAZMI.
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YUSUF:memleketin en büyük dilenci sermayesini komoli kulanıyor
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GS 1905:HAHA EZİKBAHÇE HEP DEFANSA CALSIIYORLAR KORKUNUZ KİMDEN :d:d:d:
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ANTİ GS:GEVURSARAY ''lı seni kes sesini.
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6 3
6S:o yüzden mi forvet transfer ediyorsunuz sürekli :) sizin amacınız ne yılların acısını mı çıkartmak :))))
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KSK Lİ MESUT:Yancı medya yine iş başında. Taraftar transferden memnun. Sıkıntı yok. Algı yapmayın...
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