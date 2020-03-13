Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak
Yağmursu suyu çalışmaları kapsamında Falez Caddesi'nde Doğu Aksının bir bölümü 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.
13.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:07
Yağmursu suyu çalışmaları kapsamında Falez Caddesi'nde Doğu Aksının bir bölümü 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 5 gün trafiğe kapatılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün kent merkezinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa İlçesi Falez Caddesi Doğu Aksı'nın 1974 Sokak kesişimi ile kavşak noktası kadar olan bölümü yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle UKOME kararıyla 16 Mart Pazartesi günü itibariyle 5 gün süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süreçte alternatif olarak 1989 ve 1986 sokak güzergahını kullanabilecek. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün kent merkezinde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Muratpaşa İlçesi Falez Caddesi Doğu Aksı'nın 1974 Sokak kesişimi ile kavşak noktası kadar olan bölümü yağmur suyu inşaat çalışmaları nedeniyle UKOME kararıyla 16 Mart Pazartesi günü itibariyle 5 gün süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süreçte alternatif olarak 1989 ve 1986 sokak güzergahını kullanabilecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Güncel
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