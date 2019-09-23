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Falezlerde tehlikeli selfie

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, şelale manzarasında fotoğraf çekmek için güvenlik çitinin üzerinden atlıyor.

23.09.2019 10:44Falezlerde tehlikeli selfie
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park'a gelen turistler, şelale manzarasında fotoğraf çekmek için güvenlik çitinin üzerinden atlıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip, selfie çeken turistler, tehlikeye aldırmıyor.
Antalya'da, turistlerin gezi rotasında bulunan Düden Park'ın şelale manzarasını görenler, hayran kalıyor. Manzara eşliğinde fotoğraf çekmek isteyen turistler, boyu 1 metreyi geçen güvenlik çitlerinden atlayarak, falezlerin kenarına geliyor. 40 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında fotoğraf çeken turistler, üzerinde Türkçe 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazan tabelanın yanında selfie çekiyor.
Türkçe olduğu için turistler tarafından anlaşılamayan tabelaları gören Antalyalılar, İngilizce ve Rusça uyarı yazılarının da olması gerektiğini söyledi.
Öte yandan turistlerin güvenlik çitini atlayarak, geçtikleri ve şelale manzarasının net göründüğü köşenin altının boş olduğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Altı boş kaya parçasının ön parçası, alt kaya tabakasına dokunurken, diğer bölümünün ise havada durduğu görüldü.



Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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