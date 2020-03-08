Falezlerde temizlik çalışması
Muratpaşa Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS), Antalya'nın doğa harikası falezlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
08.03.2020 12:44
Muratpaşa Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS), Antalya 'nın doğa harikası falezlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gönüllü dağcılar, iplerle indikleri falezlerde torbalarca çöp topladı.
Muratpaşa Belediyesi ve TODOKS, Antalya'nın doğa harikası falezlerinde belli aralıklarla gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında bu kez adres Ziya Gökalp Kent Parkı'nın da bulunduğu Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Babburnu oldu.
Temizlik çalışması için TODOKS üyesi gönüllü dağcılar ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri günün erken saatlerinde buluştu. Önce ekipmanlarını tek tek kontrol eden dağcılar, emniyet kemerlerini taktı, halatlarını bağladı ve kasklarını da giyip temizlik için 40 metre yükseklikten falezlerde inişe geçti. Yaklaşık 60 gönüllünün katıldığı temizlik çalışmasında, falezlerle birlikte Bababurnundaki fenerin bulunduğu bölge de temizlendi. Temizlik çalışmasına parkta yürüyüş yapan, güneşin tadını çıkaran Antalyalılar da katıldı. Günün sonunda plastik şişe ve ambalaj atıklarıyla dolu onlarca torba çöp falezlerde çıkartıldı. - ANTALYA
Muratpaşa Belediyesi ve TODOKS, Antalya'nın doğa harikası falezlerinde belli aralıklarla gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarında bu kez adres Ziya Gökalp Kent Parkı'nın da bulunduğu Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Babburnu oldu.
Temizlik çalışması için TODOKS üyesi gönüllü dağcılar ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri günün erken saatlerinde buluştu. Önce ekipmanlarını tek tek kontrol eden dağcılar, emniyet kemerlerini taktı, halatlarını bağladı ve kasklarını da giyip temizlik için 40 metre yükseklikten falezlerde inişe geçti. Yaklaşık 60 gönüllünün katıldığı temizlik çalışmasında, falezlerle birlikte Bababurnundaki fenerin bulunduğu bölge de temizlendi. Temizlik çalışmasına parkta yürüyüş yapan, güneşin tadını çıkaran Antalyalılar da katıldı. Günün sonunda plastik şişe ve ambalaj atıklarıyla dolu onlarca torba çöp falezlerde çıkartıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Falezlerde temizlik çalışması
Etiketler : Ziya Gökalp, Muratpaşa, Toroslar, Antalya, Güncel
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