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Falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya'da balık tuttuğu falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

06.10.2019 19:13
Antalya'da balık tuttuğu falezlerden düşerek yaralanan kişi, mahsur kaldığı yerden deniz polisi ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Düden Kıyı Şelalesi yakınlarındaki falezlere balık tutmak için inen Volkan Tercan, dengesini kaybederek düştü.
Yaralandığı için bulunduğu yerden çıkamayan Tercan, yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin de Tercan'ı bulunduğu yerden çıkaramaması üzerine, sahil güvenlik ve deniz polisinden yardım istendi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan Tercan, deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Tercan, balık tutmak için falezlere indiği sırada düştüğünü söyledi.
Falezlerden düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

Antalya, Tercan, Güncel

Kaynak: AA

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