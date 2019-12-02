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Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi

Antalya'da bunalıma giren genç adam, falezlerden ölüme atladı.

02.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:22
'da bunalıma giren genç adam, falezlerden ölüme atladı. Hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin cebinden çıkan mektupta, "Şila'yı (köpeği) emanet edebileceğim kimse yoktu. Mektupta yazılı adrese bırakırsanız sevinirim. Beni affedin" yazdığı öğrenildi.

Olay, ilçesine bağlı Yavuz Özcan Parkı'nda saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın içerisinde korkulukları aşarak falezlerdeki kayalıklara yönelen şahsı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İsminin T.Y. (27) olduğu öğrenilen kişinin, atlama ihtimaline karşı deniz polisinden yardım istendi. Çıktığı kayalık üzerinde suya atlayan genç, hazırda bekleyen deniz polisi tarafından hemen bota alınarak, limana getirildi.

Kayalıklara düşerek ağır yaralanan T.Y., hayatını kaybetti.

Genç adamın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, gencin denize atlama anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ANTALYA
Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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