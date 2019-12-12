Haberler » Ekonomi » Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde 'iyi' not aldı - Ekonomi

Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı

Falken Eurowinter HS01, Alman otomobil dergisi Auto Bild Sportscars'ın kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı.

12.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:42Falken Eurowinter HS01, kış lastiği testlerinde
Falken Eurowinter HS01, Alman otomobil dergisi Auto Sportscars'ın kış lastiği testlerinde "iyi" not aldı.
AKO Group'tan yapılan açıklamaya göre, grubun distribütörlüğünü yaptığı yüksek performans lastiği markası Falken, test sonuçlarında Eurowinter HS01'in güçlü yönleri vurgulandı.
Kış lastiklerini BMW 5 Serisi kullanarak teste tabi tutan derginin bağımsız test uzmanları, Eurowinter HS01'in "tüm hava koşullarında dengeli sürüş karakterine sahip bir kış lastiği olarak, karda ve ıslak zeminlerde kısa fren mesafesi yanı sıra konforlu sürüş karakteri sunduğunu" rapor etti.
Lastiklerin testlerde öne çıkan özelliği güvenlik oldu. Kuru zemin koşullarında saatte 100 kilometre hızdayken ani fren durma mesafesi 41,8 metre olarak gerçekleşti. Karlı zeminde ise saatte 50 kilometre hızda 26,6 metrelik fren mesafesi sağladı.

Kuru zemin kullanımında merkez tam hızı saatte 84,4 kilometre olarak ölçüldü. Test sürücüleri, güvenli sürüş karakteri olarak iyi yol tutuşu ve "balık kuyruğu" savurma tehlikesi olmayan stabil bir arka dingil performansı aradı. Falken Eurowinter HS01, karlı zeminde kullanımda saatte ortalama 66,2 kilometre hızda genel bir "iyi" işareti kazanmak için gerekli 15 önemli noktadan 10 puan aldı ve testler genelini "iyi" notuyla tamamladı.

Türkiye, Bild, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:48 Ahlat'tan 100 milyon liralık patates tohumu satışı - Ekonomi
12:48 Küresel petrol arzı kasımda arttı - Ekonomi
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıklıyor - Ekonomi
12:46 Divan İstanbul otellerinden yılbaşına özel program - Ekonomi
12:45 BIST100 yüzde 1.2 artıda, dolar 5.79 lirada - Ekonomi
11:21 Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek - Ekonomi
10:21 Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu! İlk sırada Rahmi Koç yer aldı - Ekonomi
10:20 Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi
09:58 Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu - Ekonomi
09:50 Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak - Ekonomi
12.12.2019 12:50:00