08.07.2019 16:47
Haberler» Yerel» Haber

Fanatik Beşiktaş taraftarı kansere yenik düştü

Fanatik Beşiktaş taraftarı kansere yenik düştüZONGULDAK - Zonguldak'ta koyu Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarı 39 yaşındaki Tolga Deligöz, uzun zamandır tedavi gördüğü Kolon kanserinden hayatını kaybetti.

Fanatik Beşiktaş taraftarı kansere yenik düştü
ZONGULDAK - Zonguldak'ta koyu Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarı 39 yaşındaki Tolga Deligöz, uzun zamandır tedavi gördüğü Kolon kanserinden hayatını kaybetti. Deligöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarları yasa boğuldu.
Zonguldak'ın İnağzı mahallesinde yaşayan Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarı 39 yaşındaki Tolga Deligöz, uzun zamandır Kolon Kanseri nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Merkezinde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde Deligöz'ün arkadaşları Deligöz'ün 39'uncu yaş günü nedeniyle İstanbul'dan gelerek pankartlar ve meşalaler eşliğinde doğum gününü kutladı. Genç adam Tolga Deligöz yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Deligöz için bugün Hz. Ali caminde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Zonguldak Kömürspor tribün liderleri ve taraftarlar katıldı. Genç adamın tabutunun üzerine tuttuğu takımların formaları koyuldu. Tolga Deligöz öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığa defnedildi. Fanatik Beşiktaş taraftarı kansere yenik düştü
Kaynak: İHA
Zonguldak, Beşiktaş, Yerel

Son Dakika Haberleri
16:47   Fanatik Beşiktaş taraftarı kansere yenik düştü
15:12   Afyonkarahisar'da ortaokul öğrencilerine yönelik 'Tasarım Beceri Atölyesi' açıldı
14:55   Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti
14:11   Kadın muhtar, yerli ve yabancı turistleri Pınargözü mesire alanına bekliyor
12:33   İki araç kafa kafaya çarpıştı
11:51   Karacabey Belediyesi mobil ekibinden ihtiyaç sahiplerine ziyaret
11:23   Türk Riders Chopper Clup üyeleri Nazilli'de Buluştu