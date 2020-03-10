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Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu, Beşiktaş'ın ilk 11'i dahil toplamda 50 kelime söylüyor

Hakkari'de Malik Özdemir'in bir aylıkken alıp "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşu, Beşiktaş futbol takımının ilk 11'inin isimleri de olmak üzere 50 farklı kelimeyi söylüyor.

10.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:08
Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu, Beşiktaş'ın ilk 11'i dahil toplamda 50 kelime söylüyor

Pehlivan Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Malik Özdemir, bir aylıkken aldığı ve "Çiko" ismini verdiği muhabbet kuşuna 13 ayda 50 kelime öğretti. Fanatik bir Beşiktaşlı olan ve evin maskotu olan Çiko, Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida ve eski Beşiktaşlı futbolcular Shinji Kagawa ve Ricardo Quaresma'nın isimlerinin yanında "Şampiyon Beşiktaş, babacık, koş koş, gel buraya, öpücük, cici kuş, aşkım" gibi sözcükleri tekrar edebiliyor.

"EVİMİZİN MASKOTU HALİNE GELDİ"

Geçen yıl kuşçuda gördüğü cılız ve halsiz muhabbet kuşunu 70 TL'ye satın aldığını ifade eden Özdemir, "Geçen yıl kuşçuya uğradım. Muhabbet kuşlarının fiyatını sordum. Bana 'Tanesi 150 TL' dediler. Kuşlarla uğraşırken henüz bir aylık olan cılız ve halsiz olan Çiko'yu gördüm. Elimi uzattım kafesin içine, o an parmağıma tutundu. Ben de isteksiz olduğum için 70 TL veririm dedim. Kuşçuyla anlaştık. Eve getirdiğimde daha çok halsiz olduğunu fark ettim. Bunun üzerine veterinere götürdüm. Veteriner ilaç verdi. Düzenli ilaçlarını verdiğimde kuş iyileşmeye başladı ve evin maskotu haline geldi. Ailece Beşiktaşlı olduğumuz için eşim ve çocuklarımla birlikte Beşiktaş'ın ilk 11'inin isimlerini tekrarlattırdık. İlk önce en sevdiğim yıldız futbolcular Shinji Kagawa, Vida, Atiba ve Quaresma gibi isimler ile 'Şampiyon Beşiktaş, babacım, gel buraya, öpücük, koş koş' kelimelerini öğrettik. Evimizin maskotu haline geldi. Artık o da aileden biri. Videolarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Videolarını izleyenler çok beğendi. Hatta satın almak isteyenler çıktı ve 4 ila 5 bin TL para vermek isteyenler oldu. Tabi satmadık. Üç çocuğuma arkadaş ve kardeş olmuş. Çiko evimizin baş tacı olmuş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler : Beşiktaş, Hakkari, Futbol, Spor
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