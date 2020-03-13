Fanatik Filmi
Fanatik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fanatik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
13.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:57
Fanatik, sevdiği bir aksiyon film i oyuncusunu takip etmeye başlayan bir hayranın hikayesini konu ediniyor. Takıntı haline getirdiği oyuncuyu takibe başlayan adam, bir süre sonra oyuncunun hayatı için büyük bir tehlike oluşturmaya başlar. Yönetmen Fred Durst’ün, kendi başına gelen bir olaydan esinlenerek Dave Bekerman ile kaleme aldığı film de, oyuncuyu takip eden hayran rolünü John Travolta canlandırıyor.
Yönetmen: Fred Durst
Senaryo: Fred Durst, Dave Bekerman
Oyuncular: John Travolta, Devon Sawa, Ana Golja, Jacob Grodnik, James Paxton, Josh Richman, Jeff Chase, Luis Da Silva Jr., Jessica Uberuaga, Rene Michelle Aranda, Marta González Rodin, Leslie Sides, Theresa Ireland, Denny Mendez, Elle Matarazzo, Danny Minnick, Martin Peña, Lisa Lynn Dempsey, Neb Chupin, Rob Wolfe, Marcela Herrera, Lyric, Dominic Salvatore, Gabe Karon, Tyler Hammond, Carlton Bell, Kenneth Farmer, Erin Reese Alexander, Nikola Chupin, Jimmy Marino, Nick Loren, Saul Green, Alex Ellis, John Schwert
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: The Fanatic
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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Yönetmen: Fred Durst
Senaryo: Fred Durst, Dave Bekerman
Oyuncular: John Travolta, Devon Sawa, Ana Golja, Jacob Grodnik, James Paxton, Josh Richman, Jeff Chase, Luis Da Silva Jr., Jessica Uberuaga, Rene Michelle Aranda, Marta González Rodin, Leslie Sides, Theresa Ireland, Denny Mendez, Elle Matarazzo, Danny Minnick, Martin Peña, Lisa Lynn Dempsey, Neb Chupin, Rob Wolfe, Marcela Herrera, Lyric, Dominic Salvatore, Gabe Karon, Tyler Hammond, Carlton Bell, Kenneth Farmer, Erin Reese Alexander, Nikola Chupin, Jimmy Marino, Nick Loren, Saul Green, Alex Ellis, John Schwert
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: The Fanatic
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
Fanatik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Frederico Chaves Guedes, John Travolta, Yönetmen, Sinema
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