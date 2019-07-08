08.07.2019 14:47
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Fanatik taraftar kansere yenik düştü

Fanatik taraftar kansere yenik düştü

Zonguldak'ta koyu Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarı 39 yaşındaki Tolga Deligöz, uzun zamandır tedavi gördüğü kolon kanserinden hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta koyu Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarı 39 yaşındaki Tolga Deligöz, uzun zamandır tedavi gördüğü kolon kanserinden hayatını kaybetti. Deligöz'ün hayatını kaybetmesinin ardından Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarları yasa boğuldu.

Zonguldak'ın İnağzı mahallesinde yaşayan Zonguldak Kömürspor ve Beşiktaş taraftarı 39 yaşındaki Tolga Deligöz, uzun zamandır Kolon Kanseri nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Merkezinde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde Deligöz'ün arkadaşları Deligöz'ün 39'uncu yaş günü nedeniyle İstanbul'dan gelerek pankartlar ve meşalaler eşliğinde doğum gününü kutladı. Genç adam Tolga Deligöz yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu. Deligöz için bugün Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Zonguldak Kömürspor tribün liderleri ve taraftarlar katıldı. Genç adamın tabutunun üzerine tuttuğu takımların formaları koyuldu. Tolga Deligöz, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlığa defnedildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Beşiktaş, Güncel

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