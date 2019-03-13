Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

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KUDÜS (AA) – İsrail polisi korumasındaki 142 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, "80'i dini yüksek okul öğrencisi, 3'ü İsrail istihbarat elemanı olmak üzere 142 fanatik Yahudi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi." ifadesini kullandı.İsrail yönetiminin attığı adımlarla bir süredir gerginliğin tırmandığı Kudüs'te fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrıları da devam ediyor.Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.- Mescid-i Aksa bugün açıldıİsrail polisi tarafından dün öğle namazı sonrası tüm kapıları kapatılan Mescid-i Aksa bu sabah yeniden açıldı.Mescid-i Aksa'nın kapılarının sabah erken saatlerde İsrail polisi tarafından açılmasının ardından Filistinliler sabah namazını Harem-i Şerif'te eda etti.İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırmıştı.Olayın ardından İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.Mescid-i Aksa yetkilileri ise iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif'in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.İsrail polisi, dünkü olaylarda Mescid-i Aksa ve çevresinde en az 10 Filistinliyi gözaltına almıştı.Filistin Kızılayı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin saldırılarında 16 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.Kapıların kapatılması nedeniyle Filistinliler dün vakit namazlarını Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde kılarken, Harem-i Şerif'te vakit ezanlarının okunmasına da izin verilmemişti.- Rahmet Kapısı'nın açılmasıyla gerilim tırmandıİsrail polisinin 2003 yılında kapattığı Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs İslami Vakıflar Konseyi tarafından açılmasının ardından Harem-i Şerif ve çevresinde gerilim tırmandı.İsrail Başsavcılığı da olay üzerine Kudüs İslami Vakıflar Konseyi'ne Rahmet Kapısı'nı kapatması için bir hafta mühlet vermişti. Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesi de dün İsrail Başsavcılığı'nın Rahmet Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin verdiği mühletin bir hafta daha uzatılmasına karar vermişti.Kudüs İslami Vakıflar Konseyi ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Başsavcılığı'nın kararını tanımayacaklarını belirterek, İsrail kanunlarının ya da mahkemelerinin Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir geçerliliğinin olamayacağını vurgulamıştı.