27.06.2019 12:44
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa

İsrail polisinin eşlik ettiği 200'e yakın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği 200'e yakın fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid-i Aksa 'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 194 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdi.
Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.
Fanatik Yahudilerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına ve zaman zaman Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Kaynak: AA
Kudüs , İsrail , Aksa , Güncel

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