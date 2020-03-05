Fantastic Journey to Oz Filmi

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Kurnaz ve kötü Urfin, Magic Land'in hükümdarı olmak ister. Urfin, ahşap askerlerden oluşan bir ordu ile birlikte Emerald City'i ele geçirir ve ona Urfinville adını verir. Urfin, zaferini kutlamak için hazırlandığı sırada, sıradan bir kız olan Dorothy, tam zamanında Magic Land'a gelir ve tüm planlar bozulur. Dorothy'nin, eve geri dönmeden önce Urfin'i yenmeleri için arkadaşlarına yardım etmesi lazımdır. Bunu yapmak için de öncelikle Urfin'in gerçekte kim olduğunu öğrenmesi gerekir.Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir ToropchinAleksandr Boyarskiy, Jeffrey Hylton, Joe Vitale, Aleksandr VolkovAnimasyonFantastic Journey to OzCTB Film Company2017RusyaRusça82 dk.Kurmaca Film01.01.2070