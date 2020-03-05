Fantastic Journey to Oz Filmi

Kurnaz ve kötü Urfin, Magic Land'in hükümdarı olmak ister. Urfin, ahşap askerlerden oluşan bir ordu ile birlikte Emerald City'i ele geçirir ve ona Urfinville adını verir. Urfin, zaferini kutlamak için hazırlandığı sırada, sıradan bir kız olan Dorothy, tam zamanında Magic Land'a gelir ve tüm planlar bozulur. Dorothy'nin, eve geri dönmeden önce Urfin'i yenmeleri için arkadaşlarına yardım etmesi lazımdır. Bunu yapmak için de öncelikle Urfin'in gerçekte kim olduğunu öğrenmesi gerekir.Yönetmen:
Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt, Vladimir ToropchinSenaryo:
Aleksandr Boyarskiy, Jeffrey Hylton, Joe Vitale, Aleksandr VolkovFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Fantastic Journey to OzYapımcı Firma:
CTB Film CompanyYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
RusyaOrijinal Dili:
RusçaFilmin Süresi:
82 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
01.01.2070 Fantastic Journey to Oz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.