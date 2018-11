Fantastik Canavarlar: 16 Kasım'da Sinemalarda!

Birinci filmin sonunda, güçlü karanlık büyücü Gellert Grindelwald (Johnny Depp), Newt Scamander'in (Eddie Redmayne) yardımıyla MACUSA (Amerika Sihir Bakanlığı) tarafından yakalanmıştı. Fakat tehditlerini yerine getiren Grindelwald kaçar ve onun gerçek niyetlerinden şüphelenmeyen müritler toplamaya başlar. Grindelwald'ın amacı sihirli olmayan tüm varlıkların üzerinde hüküm sürecek safkan büyücüler yetiştirmektir.

Grindelwald'ın planlarını bozmak gayreti içindeki Albus Dumbledore (Jude Law) kendisinin yardım isteğini kabul eden ama önlerinde uzanan tehlikelerden habersiz eski öğrencisi Newt'le işbirliği yapar. Sevgi ve sadakat sınanırken, gitgide bölünen büyücülük dünyasında, en hakiki dostlar arasında ve aileler içinde çizgiler çekilir.

"Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları" iki kez Oscar adayı Jude Law ("Cold Mountain", "The Talented Mr. Ripley") ve üz kez Oscar adayı Johnny Depp'in ("Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street", "Finding Neverland", "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl") başını çektiği zengin bir oyuncu kadrosuna sahip: Oscar ödüllü Eddie Redmayne ("The Theory of Everything"), Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Poppy Corby-Tuech.

Film "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar"da birlikte çalışan yönetmen David Yates'i, senarist-yapımcı J.K. Rowling'i ve yapımcılar David Heyman, Steve Kloves ve Lionel Wigram'ı yeniden bir araya getirdi. Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat ve Danny Cohen ise "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları"nın yönetici yapımcılığını üstlendiler.

"Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar"ın kamera arkası yaratıcı ekibi de yeniden bir araya geldi: Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Philippe Rousselot ("A River Runs Through It"): üç Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Stuart Craig ("The English Patient", "Dangerous Liaisons", "Gandhi" ve "Harry Potter" filmleri): dört Oscar ödülü bulunan kostüm tasarımcısı Colleen Atwood ("Chicago", "Memoirs of a Geisha", "Alice in Wonderland", "Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar"): Yates'in uzun zamandır birlikte çalıştığı birçok BAFTA ödülüne sahip kurgu ustası Mark Day (son dört "Harry Potter" filmi, "Ex-Machina") ve görsel efektler amirleri Oscar ödüllü Tim Burke ("Gladiator") ve Oscar adayı Christian Manz ("Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1"). Filmin müziği sekiz kez Oscar'a aday gösterilmiş James Newton Howard'ın ("Defiance", "Michael Clayton", "The Hunger Games" filmleri) imzasını taşıyor.

Warner Bros. Pictures bir Heyday Films yapımı olan David Yates filmi, "Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları"nı sunar. Filmin dünya çapında 2D, 3D ve IMAX formatlarında dağıtımını Warner Bros. Pictures gerçekleştirecektir...(yapım bilgilerinin devamı ektedir.)