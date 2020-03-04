Fantastik Canavarlar filmi konusu nedir? Fantastik Canavarlar oyuncuları ve Fantastik Canavarlar özeti!

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Fantastik Canavarlar filmini izleyecek olanların merak ettiği Fantastik Canavarlar konusu nedir, Fantastik Canavarlar oyuncuları kimler ve Fantastik Canavarlar özeti gibi konuları inceliyoruz.

FANTASTİK CANAVARLAR: GRİNDELWALD'IN SUÇLARI FİLMİNİN ÖZETİ

Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, Newt Scamander'ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanır. Ancak kaçmayı başaran büyücü, kendine, gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlar. Asıl planı; büyü dünyasından uzak olan canlıların hepsine hükmedecek olan safkan büyücüler yetiştirmektir. Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen Albus Dumbledore, eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım ister. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir.

FANTASTİK CANAVARLAR: GRİNDELWALD'IN SUÇLARI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Yapım Yılı: 2018 (134 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling