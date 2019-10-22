Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastic Beasts serisinin üçüncü devam halkası olan Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha David Yates oturuyor.Yönetmen: David YatesSenaryo: J.K. RowlingOyuncular: Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra MillerFilmin Türü: FantastikOrijinal Adı: Fantastic Beasts and Where to Find Them 3Yapımcı Firma: Warner Bros.Yapım Yılı: 2021Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros.Vizyon Tarihi: 12.11.2021Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.