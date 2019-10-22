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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi

Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

22.10.2019 09:55Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar 3 Filmi
Fantastic Beasts serisinin üçüncü devam halkası olan Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 film inin yönetmen koltuğunda bir kez daha David Yates oturuyor.


Yönetmen :David Yates
Senaryo:J.K. Rowling
Oyuncular:Eddie Redmayne, Johnny Depp, Ezra Miller
Filmin Türü:Fantastik
Orijinal Adı:Fantastic Beasts and Where to Find Them 3
Yapımcı Firma:Warner Bros.
Yapım Yılı:2021
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Warner Bros.
Vizyon Tarihi:12.11.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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