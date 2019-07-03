Fantasy Island Filmi

Fantasy Island, eğlenmek için bir adaya giden bir grup insanın yaşadıkları konu ediliyor. Bir grup insan, gönüllerince eğlenecekleri, hayallerindeki birçok şeyi gerçekleştirebilecekleri Fantasy Island’a gider. Fakat adada onları bekleyen düşlediklerinden oldukça farklıdır. Karanlık temalar ve doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalan insanlar, hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır. Jeff Wadlow’un yönetmen koltuğunda oturduğu film
in başrolünde Michael Peña ve Jimmy O. Yang yer alıyor.Yönetmen:
Jeff WadlowSenaryo:
Jeff Wadlow, Jillian Jacobs, Christopher Roach Oyuncular:
Maggie Q, Lucy Hale, Portia Doubleday, Kim Coates, Michael Rooker, Michael Peña, Charlotte McKinney, Ryan Hansen, Austin Stowell, Jimmy O. Yang, Parisa Fitz-Henley, Robbie Jones , Goran D. Kleut , Nick Slater, Ian Roberts, Evan Evagora, Tim Wong, Joshua Diaz, Steven A. Davis, Tane Williams-Accra, Renee Murden, Jeriya Benn, Mark Weinhandl, Dave BautistaFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Fantasy IslandYapımcı Firma:
Blumhouse ProductionsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
06.03.2020Fantasy Island Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.