Fantezi Müziğe Damgasını Vuran Şarkıların Ünlü Bestekarı Bakın Kimmiş?

Cengiz Kurtoğlu ; " Duyanlara Duymayanlara " , Ebru Gündeş " Annem İçin " ve " Dön Ne Olur " şarkılarının bestekarı Sezgin BÜYÜK , Perşembe akşamların Kanal 34' te yayınlanan''Ümit Öner ile Hayata Dair'' programına konuk oldu.

Programın yapımcısı ve moderatörü Ümit Öner, usta bestekara neden bu zamana kadar geri planda kaldığını sordu. Dillerden dillere dolanan ve yıllardır her kesimden insanın severek beğendiği, Ebru Gündeş ve Cengiz Kurtoğlu için patlama noktası olan bu muhteşem bestelerinin bestekarının mütevaziliği tüm izleyici ve konukların takdirini aldı.

En son kimi dinlemeye gittiniz sorusuna SILA yanıtını veren bestekar, ünlü şarkıcıya övgüler yağdırarak kendisine geçmiş olsun dileklerini de ileterek kadına şiddeti KINADI. Proğram yapımcısı ve moderatörü Ümit Öner' de bu zamana kadar oynadığı filmlerle beğeni kazanan Ahmet KURAL' ın bu davranışını esefle kınayarakusta bestekarın bu düşüncesini onayladı.

Coşku ile geçen program balkan ezgileri ile sona erdi.