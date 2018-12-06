Fao'dan Türk ve Suriyelilere Tarımsal Mesleki Eğitim

06 Aralık 2018 Perşembe 11:02



06 Aralık 2018 Perşembe 11:02

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin iş gücüne katılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye dünyanın yardım etmesi lazım. Suriyeliler için yapılan araştırmada tarım sektörünün, ana geçim kaynaklarından biri olduğu ortaya konulmuştu. Bizler de tarım sektöründe çalışmayan mültecilere istihdam sağlayacak bir proje geliştirdik." dedi.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Avrupa Birliği (AB) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde geçen yıl başlatılan "Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Artırılması" projesi kapsamında İzmir'de bir otelde istihdam fuarı düzenlendi.Tarım eğitimi alan Türk ve Suriyeli kursiyerlerle iş adamlarını buluşturan fuarın açılışında konuşan FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Türkiye'nin mültecilere gösterdiği ev sahipliğinin çok değerli olduğunu söyledi.Türkiye'de 3 milyondan fazla, İzmir'de ise 150 bini aşkın mültecinin bulunduğuna dikkati çeken Gutu, "Türkiye'ye dünyanın yardım etmesi lazım. Suriyeliler için yapılan araştırmada tarım sektörünün, ana geçim kaynaklarından biri olduğu ortaya konulmuştu. Bizler de tarım sektöründe çalışmayan mültecilere istihdam sağlayacak bir proje geliştirdik." diye konuştu.Gutu, projenin ikincisini uyguladıklarını belirterek, bugüne kadar projeden 865 kişinin faydalandığını aktardı.Eğitim sonunda mültecilerin firmalarla buluştuğunu dile getiren Gutu, şunları kaydetti:"Şanlıurfa'da eğitim alan bir kursiyerimiz zeytin üreticisiyle beraber çalışıyor. Başka biri şu an sabun üretimi üzerine kendi işini kurmak üzere. Gaziantep'te 150 kişiden 30'u hayvancılık sektöründe çalışıyor. Bundan sonraki aşamada projenin 3'üncü aşamasını uygulayacağız. Mevcut illere 4 il daha dahil olacak."AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da küreselleşmeyle beraber sorunların bir ülkeye ait olmaktan çıkıp dünyanın ortak sorunu haline gelmeye başladığını bildirdi.Uluslararası örgütlerin sadece savaşları önlemekle değil, insanların ortak sorunu olarak nitelendirilen tüm sorunlara çözüm bulma çalışmalarını yürüttüğüne işaret eden Çankırı, "FAO insanlığın ortak sorunu olan, insanların insanca yaşama hakkıyla birebir ilgili olarak açlık ve beslenme sorununu konu edinmiştir. Bu hassasiyet çok gerekli ve çok değerlidir." ifadelerini kullandı."Dünyanın en cömert ülkesiyiz"Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören de Türkiye'nin FAO ile olan iş birliğinin sürekli arttığını belirtti.Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Güngören, şöyle konuştu:"Bunun yanında milyonlarca insan ülkesini terk etti. 3,6 milyondan fazla insan Türkiye'de bulunuyor. Bunun dışında 400 bin farklı ülkelerde sığınmacı bulunmakta. Mağdur durumdaki insanlara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım gösterdik. Türkiye 8,07 milyar dolarla dünyada en fazla yardım yapan ülke konumunda. Dünyanın en cömert ülkesi konumundayız."Projenin amacıAdana, Gaziantep, İzmir, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'da yürütülen projede kursiyerler 3 aylık teorik, uygulama ve işbaşı eğitimleri alıyor.Projeyle Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak, proje yararlanıcılarından daha iyi işler bulmalarına ve yaşamlarını kendi imkanlarıyla sürdürebilmeleri için tarım sektöründe istihdam edilme kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.