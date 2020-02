Far hırsızlarına "Sevgililer günü" operasyonu: 16 gözaltı

Otomobil sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen far hırsızları yakalandı. Şüphelilerin toplamda 2 buçuk milyon TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenirken, olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 1'i kadın 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy'de özellikle belirli markaların otomobillerinin farlarını çalan hırsızları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olay yerlerine motosikletle geldiğini ve hedeflerindeki otomobillerin farlarını saniyeler içerisinde sökerek, çalıp kaçtıklarını belirledi. Polis, meydana gelen 80 ayrı far hırsızlığı olayıyla ilgili geniş kapsamlı teknik ve fiziki takip başlattı.

HIRSIZLARA "SEVGİLİLER GÜNÜ" OPERASYONU

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, 14 Şubat'ta İstanbul genelinde 23 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla 1'i kadın 16 kişi yakalandı. Çete liderleri olduğu belirlenen Y.Y. ve Y.D.'nin de yakalananların arasında olduğu öğrenildi. Şüphelilerden A.P. ve D.D.'nin ise sevgili olduğu belirlendi. Polis, far hırsızlığı olaylarında kullanılan 12 motosiklet, bir adet pompalı tüfek ve 80 adet çalıntı otomobil farını yapılan aramalarda ele geçirdi.

FARLARI ÇALIP SATMIŞLAR

Gözaltına alınan şahısların, 80 ayrı olayda çaldıkları farların değerinin toplamda 2 buçuk milyon TL olduğu, farları Maslak Oto Sanayi'deki 3 ayrı alıcıya yarı fiyatına sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin satış işlemini aynı zamanda internet üzerinde de gerçekleştirdikleri öğrenildi.

MOTORLA GELDİLER, SANİYELER İÇERİSİNDE ÇALDILAR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin olay yerlerine motosikletle geldiği, farları saniyeler içerisinde çaldıktan sonra aynı motosikletle olay yerlerinden ayrıldıkları görüldü.

