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Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi

Güzel ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, Mecidiyeköy'de objektiflere yakalandılar.

23.12.2019 21:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:00

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile son dönemin komedi dalında yükselen isimleri arasında yer alan Doğu Demirkol'un yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

İddialara göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. İkilinin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü.

Farah Zeynep Abdullah

ÜNLÜ ÇİFT İLK KEZ OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Snob Magazin'de yer alan habere göre, yaklaşık iki aydır birlikte olan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk kez 'deki AVM'nin önünde objektiflere takıldılar.

Farah Zeynep Abdullah, meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sürpriz bir kararla noktalamıştı.

Doğu Demirkol

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Mersinli bir anne ve Balıkesirli Çerkez bir babanın oğlu olan Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Aydın Doğu Demirkol'dur. Üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği üzerine tamamlayan Doğu Demirkol, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı ancak finale gitmeyi başaramadı. Farklı alanlara ilgi duyduğu ve pek çok konuda yetenekli olduğu bilinen genç oyuncu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı komik paylaşımlarla dikkat çekti. BKM Mutfak ekibinde yer alan Murat Gençoğlu ile yolunun kesişmesi ardından Güldür Güldür programına dahil oldu. Başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın da yer aldığı bir Ali Atay filmi olan Ölümlü Dünya'da beyazperdeye adım atan Doğu Demirkol, son olarak, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'nın başrollerinden birini üstlendi, buradaki Sinan karakteriyle büyük bir beğeni kazandı.

Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep AbdullahDoğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar

Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol'un aşkı belgelendi

Farah Zeynep Abdullah, Mecidiyeköy, Profilo, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
....: Aferin kıza, beni ne mühendisler ne doktorlar istedi diye pismanlik duymayacak en azından. Erkeğin güzeli çirkini olmaz ayrıca nesi çirkin be. . . . . Kızım olsa böyle bir damat isterdim.
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ŞAPTIRAŞAPŞAK: Nasılsa yıkayıp yıkayıp tekrar kullanacak sanki evlenip 50 yıl beraber mi yaşayacak
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EE YAANİ?: bu kız net çirkin adamlardan hoşlanıyor! tek Caner Cindoruk var gerisi fasa fiso! hayret bişey yaa kızıyorum bu kıza!
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İÇ SES: bakalım bunun şükrünü eda edebilecekler mi
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