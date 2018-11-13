13 Kasım 2018, 17:11
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Farah Zeynep Abdullah, Müzik Dünyasına Adım Atıyor

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, söz ve bestesi kendine ait 'Bu Hangi Masaldı?' adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atıyor.

Çağan Irmak'ın yönettiği 'Unutursam Fısılda' filminde 70'lerin ünlü bir ses sanatçısına hayat veren Farah Zeynep Abdullah, film için yapılan albümde şarkı da söylemişti. 'Gel ya da Git' şarkısıyla YouTube'da 20 milyonu aşkın dinleyiciye ulaşan Farah, şimdi ilk single'ının heyecanını yaşıyor.

DİKEY FORMATTA ÇEKİLEN İLK KLİP

Şarkı için tasarlanan ve yaşanmışlıklar üzerine senaryolaştırılan klip, aynı zamanda Türkiye'de dikey formatta çekilen ilk klip olma özelliği taşıyor.Klibin yönetmen koltuğunda Gizem Elçi oturuyor. 'Bu Hangi Masaldı?' 16 Kasım'dan itibaren tüm dijital platformlarda.

13 Kasım 2018 Salı 17:11



YORUMLAR (3)
RUHSALATASI: Bir sen eksiktin. Bu ülke de kadın isen ve biraz da düzgün fizikli isen sese ihtiyaç yoktur. Zaten ses ile oynama yapılıyor. Mesela mankenlerin hepsi mi güzel sesliymiş de mankenlikten sonra keifelmişler gibi.. Güzelim ülkeyi mahvetmekte üstümüze yok.
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MÜZİKSEVER: vayy güzel bir ses ve iş bizi bekliyor yolun açık olsun ayperi. . . nilay. . . . farah. . .
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ONE: aklıma suheyl behzat uygur abdülkadir şarkısı geldi
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