Farah Zeynep Abdullah'tan Aşk İtirafı: İlk Gece Tanıştım

Şu sıralar vizyona girecek yeni filmi 'Şampiyon'un heyecanını yaşayan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah MAG Dergisi'ne konuştu Farah Zeynep Abdullah, "Eğlenmeye çıktığım ilk gece erkek arkadaşımla tanıştım" dedi.

"BİR GECE DIŞARI ÇIKALIM DEDİK"

Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar ile 7 aydır mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu, sevgilisiyle tanışma hikayesini anlattı. Farah Zeynep Abdullah, "Dışarı çıkmayı sevmiyorum. Arkadaşımla yıllar sonra 'Bir gece çıkalım' dedik. Kısmet işte. Eğlenmeye çıktığım ilk gece erkek arkadaşımla tanıştım " dedi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başladı. Ancak henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Oyunculuk kariyeri için üniversite kaydını dondurdu. Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" adlı dizi için teklif geldi. İngiltere'ye, okuluna dönmesine üç gün kala deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve Aylin rolüne seçildiğini öğrenmiştir. Bu dizide dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırmıştır.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda filminde rol aldı. Filmde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile başrolü paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynasa da dizinin ömrü uzun olmadı. Son olarak yine başrolünde olduğu yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı'Gülizar' isimli dizide başrol oynadı ancak dizi kısa sürede final yaptı

Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırmıştır. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki Prenses Azra'yı seslendirmiştir.