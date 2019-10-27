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Faraşlı köyü ilk ve orta okuluna kitap bağışı

Sorgun Faraşlı köyü ilk ve ortaokuluna, Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği tarafından 300 kitap bağışlandı.

27.10.2019 16:04Faraşlı köyü ilk ve orta okuluna kitap bağışı
Sorgun Faraşlı köyü ilk ve ortaokuluna, Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği tarafından 300 kitap bağışlandı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul yönetiminin talebi üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunları tarafından hediye edilen kitapların arasında temel eserlerden örneklerin de yer aldığını belirtti.
Ekinci, okul yönetimi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde hediye edilen kitapların, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Mustafa Böyükata tarafından okula getirildiğini ifade ederek, "Mustafa hocamız sağ olsunlar, hem kampanyamıza destek verdi hem de kendisi buradaki öğrencilerimize 'Faraşlı'dan ODTÜ'ye nasıl gidilir' konferansı verdi. Ayrıca velilerle de bir söyleşi gerçekleştiren Mustafa bey, eğitime ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Orta Doğu, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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