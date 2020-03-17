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Farba, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı

Bayraktarlar Holding çatısı altındaki Farba Aydınlatma Sistemleri, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

17.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:14
Farba, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı
Bayraktarlar Holding çatısı altındaki Farba Aydınlatma Sistemleri, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik, Türkiye Kalite Derneği, Ekonomi

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