Farba, Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldı
Bayraktarlar Holding çatısı altındaki Farba Aydınlatma Sistemleri, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.
17.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:14
Bayraktarlar Holding çatısı altındaki Farba Aydınlatma Sistemleri, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.
Kaynak: Dunya.com
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