05.07.2019 17:26
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Fare değil hassas terazi

Fare değil hassas terazi Mouse şeklindeki hassas terazi polisin dikkatinden kaçmadıBURSA - Bursa narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonda mouse şeklindeki hassas terazi yakaladı.

Fare değil hassas terazi
Mouse şeklindeki hassas terazi polisin dikkatinden kaçmadı
BURSA - Bursa narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonda mouse şeklindeki hassas terazi yakaladı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Basılan evlerde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 13 adet ecstasy tablet, satılmak üzere paketlenen bir miktar bonzai, 2 tane hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.
Baskında bulunan hassas terazilerden bir tanesinin bilgisayar faresi şeklinde olması dikkatlerden kaçmadı. Yakalanmamak için değişik hassas terazi kullanan uyanık zehir tacirleri polisin dikkatinden kaçmadı.
Operasyonda gözaltına alınan S.K, K.A, G.Y, E.A. ve H.A. isimli şahıslardan 3 tanesi daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken emniyetteki işlemleri yeni biten G.Y. ve H.A. adli makamlara sevk edildi. Fare değil hassas terazi
Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

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