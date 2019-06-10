Fare İlaçlama Sektörünün Lideri

Bu özelliklerini verdikleri kaliteli hizmet ile sağlayan Fare ilaçlama sektörünün lideri her zaman daha iyi hizmet sağlamak için çalışıyor.

Hamam Böceği İlaçlama denince akla ilk gelen İstanbul ilaçlama kullandıkları çeşitli ilaçlama yöntemleriyle kullanıcılara yönelik hizmet vermektedir.

Fare ilaçlama ve Böcek İlaçlama Çeşitleri Nedir?

Kokusuz İlaçlama

Jel İlaçlama

Fare İstasyonu

Olarak üç ana başlık altında toplanan yöntemler ihtiyacınıza uygun olan seçilir. Kesinlikle tercih edilmeyen yöntem kokulu ilaçlamadır. Tavsiye edilmez. Kokulu ilaçların ucuzluğunu ve etkisi konusunda doğru bilinen bir yanlış olduğu ve kesinlikle ömrünün kısa süreli olduğunu açıklar. İstanbul İlaçlama firmasının tercih etmediği bu yöntemi genellikle, böcek ilaçlama konusunda uzman olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan kişilerin kullandığını söylüyor. Kokulu ilaçlar diye tanımlanan ev ve çalışma ortamlarında kullanılması uygun görülmeyen kokulu tarım ilaçlarını kullandığını ve bu konuda firma seçerken dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Fare İlaçlama ve Böcek İlaçlama Çeşitleri Nasıl Yapılır?

İlaçlama yöntemlerinin en çok tercih edileni olan kokulu ilaçlama su ile hazırlanan ilaç çeşididir. Bu ilaçlar kesinlikle ziraat mühendisi kontrolünde hazırlanması gerekir. Kokusuz ilaçlar gün içerinde herhangi bir saatte uygulanabilir.

Jel ilaçlama denilen ilaçlama türü özel yapılı ilaçlar kategorisine girer ve haşereler için kullanılır. Kokusu rahatsız edici değildir. Evin belli bölgelerine uygulanır işlem sırasında evden ayrılma konusu söz konusu değildir. Jel ilacı kullanımı pratik ve sağlıklıdır. Jeli tüketen haşereler Hamam Böceği ilaçlama sayesinde ölür ve daha sonra bu haşereleri de yiyen böcekler ilacın etkisiyle ölür.Jel ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve haşere dışındaki canlılara zarar vermez.

Fare İlaçlama konusu diğer böcek ilaçlama konusundan daha hassastır. Eve girdiği andan itibaren mikrop yayan ve eşyaları kemiren fare ilaçlama konusunda önemli noktalar vardır. İstanbul ilaçlama Fare istasyonu yolunu kullanır. Eve giren davetsiz misafirlerden kurtulmanın en sağlıklı ve en güvenli yolu bu sistemdir.