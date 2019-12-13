Haberler » Güncel » Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı - Haber

Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Genel ve detay görüntüler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:20
Genel ve detay görüntüler 'nin ilçesinde kafasını bir inşaatın duvarındaki deliğe sıkıştıran kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat halindeki bir fabrikada, fare kovaladığı sırada kafasını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen OSB Müdürlüğü ekipleri, yarım saatlik çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, kendisini kurtaran itfaiye erinin kucağından atlayarak hızla kaçtı.
Fare kovalarken başını duvardaki deliğe sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı

Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, OSB, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20 Adalet Bakanı Gül: "Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var" - Haber
18:18 Zehirlenme şüphesiyle hastanelik olan öğrencilerden 100'ü taburcu edildi (2) - Haber
18:18 Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar - Haber
18:14 Erciş Belediyesinden taziye evlerine sandalye ve masa desteği - Haber
18:14 TRAKYAKA Yönetimi Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13.12.2019 18:22:22