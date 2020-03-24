Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı - Haberler

Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı

Ender görülen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı. Hantavirüs farelerden insana geçiyor ve salgın tehlikesi bulunmuyor

24.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı
Çin'in İngilizce yayın yapan büyük haber portallarından Global Times China, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin işe giderken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Şandong (Shandong) eyaletine meydana gelen olay sonrası otobüste bulunan diğer 32 kişiye de test yapıldığı açıklandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haberler
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676’ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haberler
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
’Ciğerlerimde cam var’ diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var Haberler
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var

Son Dakika Dünya Haberleri

18:34: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak - Haberler 18:34: Resident Evil 3 (2020), Switch için de Geliyor Olabilir - Haberler 18:34: Fatih Terim'in Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama Geldi - Haberler 18:32: Brezilya'da mafya salgına karşı sokağa çıkma yasağı ilan etti, hükümeti önlem almamakla eleştirdi - Haberler 18:32: Yaşlı kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading