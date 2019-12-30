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Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler

Adana'da evlerindeki fareleri öldürmek isteyen aile, eve koydukları zehirden kendileri etkilenerek hastaneye başvurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen ailenin evi ekipler tarafından temizlendi.

30.12.2019 09:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:38

'nın ilçesinde 4 kişilik aile, evlerindeki farelerden kurtulmak için dolap ve yatak altlarına attıkları zehirden etkilenerek hastanelik oldu

EVDEKİ AĞIR KOKUDAN ŞÜPHELENDİ

Edinilen bilgiye göre, Derya Karakuş evlerinde fare olduğunu görünce yatak ve dolap altlarına zehir döktü. Hava soğuk olduğu için de kapı pencereyi kapattı. Aile gece ilerleyen saatlerde uyudu. Karakuş gece öksürerek kalkınca evdeki ağır kokudan şüphelenip çocukları kontrol etmeye gitti. Bu sırada başının döndüğünü fark etti. Çocukların yanına gittiğinde de onları uyandıramadı. Bunun üzerine hemen sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler anne, baba ve çocukları hastaneye kaldırdı. Anne ve babanın sağlık durumunun iyi olduğu, çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

AFAD EVDE ÖLÇÜM YAPTI

Polis olay yerine gelerek evi kapatıp kimsenin girmesine izin vermedi. Daha sonra AFAD ekibi eve gelerek her ihtimale karşı gaz ölçümü yaptı. Ölçümlerinin ardından evin kapı ve penceresi açılan evde herhangi bir tehlike olmadığı belirlenerek, fare zehirleri de temizlendi.

Fareleri öldürmek isterken zehirlendiler

İmamoğlu, Adana, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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