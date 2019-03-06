06 Mart 2019, 17:07
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Farkındalık, Dans İle Bir Araya Geliyor

Farkındalık, Dans İle Bir Araya Geliyor

2014 yılından bu yana her yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mutlu İnsan Zihin, Ruh, Beden Festivali'nin beşincisi alanlarında uzman farklı eğitmenleri bir araya getiriyor.

Festivalin en renkli atölyelerinden biri de Dr. Timur Yılmaz'ın gonglarla farkındalık anlattığı "Nöro-Gong".Nöroloji Uzmanı Dr. Timur Yılmaz; sinirbilimci uzmanlığını DJ ve kung-fu kimlikleriyle birleştirerek 5. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali'nde mutluluk için harmanladı. Timur Yılmaz; Tai Chi'nin atası QiGong egzersizlerinin farkındalığı nasıl artırdığından bahsederek, kendi müziği eşliğinde izleyicilerle beraber QiGong dansı yapacak.

Uzm. Dr. Timur Yılmaz, "Nöro-Gong : Bir farkındalık egzersizi olarak Qi-Gong" etkinliği ile 10 Mart Pazar günü katılımcılarla buluşacak.

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Kaynak: Bültenler