Farkındalık, Dans İle Bir Araya Geliyor

Festivalin en renkli atölyelerinden biri de Dr. Timur Yılmaz'ın gonglarla farkındalık anlattığı "Nöro-Gong".Nöroloji Uzmanı Dr. Timur Yılmaz; sinirbilimci uzmanlığını DJ ve kung-fu kimlikleriyle birleştirerek 5. Mutlu İnsan Zihin Ruh Beden Festivali'nde mutluluk için harmanladı. Timur Yılmaz; Tai Chi'nin atası QiGong egzersizlerinin farkındalığı nasıl artırdığından bahsederek, kendi müziği eşliğinde izleyicilerle beraber QiGong dansı yapacak.

Uzm. Dr. Timur Yılmaz, "Nöro-Gong : Bir farkındalık egzersizi olarak Qi-Gong" etkinliği ile 10 Mart Pazar günü katılımcılarla buluşacak.

Kaynak: Bültenler