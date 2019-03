Farkındalık Etkinliğinde 26 Kişiye Tekerli Sandalye Hediye Edildi

Kaynak: İHA

Down Sendromlular Farkındalık Etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, down sendromlu çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gecede, 26 kişiye tekerlekli sandalye hediye edildi.Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle 'Down Sendromlular Farkındalık Etkinliği' düzenlendi. Organizasyona Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Dr. Ayşe Tütüncü ve meclis üyeleri ile birlikte katıldı.Özel çocukların mutluluğuna ortak olan Başkan Tütüncü, "Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Down sendromlu çocuklar bizim meleklerimiz, biz onları çok seviyoruz. Çok daha güzel projeleri birlikte beraber hayata geçireceğiz, hedeflerimiz büyük. Yeni hedeflere hep birlikte beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.Yeni dönemde yapmayı taahhüt ettikleri 123 projeyi 9 başlıkta topladıklarını duyuran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bunlardan birinin de 'Kepez'de Öncelikli Olmak' başlığını taşıdığını söyledi. Özellikle dezavantajlı Kepezlilere güzellikler katacak, hayatlarına konfor sağlayacak projeler hazırladıklarını belirten Tütüncü, yeni dönemde bu icraatları hayata geçireceklerini müjdeledi. 26 kişiye tekerlekli sandalye takdim edilen gecede, özel çocuklar aileleri ile beraber eğlenme imkanı buldular. - ANTALYA