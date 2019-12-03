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Farkındalık gününü doyasıya kutladılar

Nazilli'de 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, Nazilli Kent Konseyi Engelli Meclisinin düzenlediği program ile engelliler farkındalık gününü doyasıya kutladı.

03.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:30Farkındalık gününü doyasıya kutladılar
'de 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, Nazilli Kent Konseyi Engelli Meclisinin düzenlediği program ile engelliler farkındalık gününü doyasıya kutladı.

3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli'de düzenlenen etkinlikler kapsamında Nazilli Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde çok kapsamlı bir eğlence düzenlendi. Nazilli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nin hazırladığı Gamze Uçakdağ'ın sunumuyla yapılan etkinlik işaret diliyle İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği Başkanı Halil Şener, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Emin Işık, Özel ve devlet rehabilitasyon okulları, STK temsilcileri, ADÜ'lü öğrenciler ve çok sayıda engelli velisi katıldı.

Nazilli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı pandomim, Aşuk Maşuk, Buğdayın Öyküsü ve Halk Oyunları gösterileri ilgiyle izlenirken Nazilli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Bay günün anlam ve önem belirten konuşmasını yaptı.

Şehir dışında olasından dolayı programlara katılamayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşt Engin Özcan'ın 3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü mesajı salondakilere iletilmesinden sonra Nazilli Belediyesi tarafından tedarik edilen 5 engelli manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Engelli velilerinden Serap Tekelioğlu ve Güzel Elması'ın teşekkür konuşmalarından sonra etkinliğe katılan tüm veli öğrenci ve protokol üyeleri gönüllerince eğlendi. - AYDIN

Dünya Engelliler Günü, Kent Konseyi, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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