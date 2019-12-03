Haberler » Güncel » Farkındalık için engellileri ücretsiz tıraş ediyorlar - Haber

Farkındalık için engellileri ücretsiz tıraş ediyorlar

Hakkari'de erkek kuaförü 2 arkadaş, 6 aydan bu yana iş yerine gelen engellilerin saç ve sakal tıraşlarını ücret almadan yapıyor.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:34Farkındalık için engellileri ücretsiz tıraş ediyorlar
'de erkek kuaförü 2 arkadaş, 6 aydan bu yana iş yerine gelen engellilerin saç ve sakal tıraşlarını ücret almadan yapıyor.
Kentte 8 yıldır berberlik yapan Sinan Özer ve Adar Turan, farkındalık oluşturmak amacıyla başlattıkları proje ile engellilerin gönlüne dokunuyor.
Tıraş olmaya gelen engellilerle yakından ilgilenen, onlara yardımcı olmaya çalışan berberler, istedikleri gibi tıraş edip kişisel bakımlarını yaptıktan sonra evlerine uğurluyor.
Kuaförlerden Sinan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara destek olmak istediklerini söyledi.
Her gün en az 3 engelliyi tıraş ettiklerini belirten Özer, "Engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla böyle bir projeyi başlattık. Tüm esnaflardan da engellilere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Engelliler, toplumun vazgeçilmez birer parçası. Her zaman onların yanında yer alacağız." diye konuştu.
"Her zaman yanlarındayız"
Adar Turan ise kentte 8 yıldır kuaförlük yaptığını ve 6 aydan bu yana engelli bireylere destek olmak amacıyla projeyi başlattıklarını ifade etti.
İmkanları doğrultusunda engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Turan, şöyle devam etti:
"Biz farkındalık yaratmak amacıyla bu işe başladık. Bunun bizimle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Kentteki esnafın da engelliler yararına bir şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Biz onların yüreğine dokunmak, yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bundan sonra da her türlü desteği sunmaya hazırız. Kentteki bütün engelli kardeşlerimizi iş yerimize bekliyoruz."
"Bu destekler moralimizi yükseltiyor"
Sümbül Bedensel Engelli Kulübü sporcusu İdris Temel, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Özer ve Turan'a teşekkür etti.
Bu tür destekler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini dile getiren Temel, "Kardeşlerimiz her gün engellileri tıraş ederek yüz bakımlarını yapıyor. Bu çok güzel bir davranış. Örnek olmasını diliyoruz. Zaman zaman engellilere karşı duyarsız davranışlara tanıklık ediyoruz. Bu tür destekler moralimizi yükseltiyor." ifadelerini kullandı.
Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ise kentteki engelliler adına sergiledikleri onurlu tavırlarından dolayı kuaförlere teşekkür ederek, bu duyarlılığın tüm topluma yayılmasını diledi.

Sinan Özer, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2) - Haber
13:21 Kayseri'deki cinayette 5 kişi adliyede - Haber
13:20 Göçten artakalanlar sergisi - Haber
13:20 Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu - Haber
13:20 Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalara rekor sayıda gemi yolladı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
11:12 Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:27:05